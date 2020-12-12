Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: "Hesap işi" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: "Hesap işi"

12.12.2020 11:23

Son dakika haberleri: Türk kültür varlıklarının geleneksel nakışlarından olan ve kadınların matematiksel zeka kullanarak yaptığı el sanatı "hesap işi", Erzurum'da yaşatılmaya devam ediliyor.

Türk kültür varlıklarının geleneksel nakışlarından olan ve kadınların matematiksel zeka kullanarak yaptığı el sanatı "hesap işi", Erzurum'da yaşatılmaya devam ediliyor.

İpliği sayılabilen kumaş üzerine, kumaş iplikleri sayılarak yapılan dekoratif işleme tekniği hesap işi, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde kadın usta öğreticiler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

Tersi ile yüzü aynı görünüşte olan ve yaklaşık 10 iğne çeşidi kullanılan bu işleme tekniğinde, kadınlar matematiksel zeka kullanarak birbirinden güzel desenler elde ediyor.

Zengin ve detaylı işleme tekniklerine sahip hesap işi, bugün dekoratif örtülerde, kıyafet ve ev dekorasyonunda kullanılıyor.

Osmanlı ve Selçuklu döneminde yaygın yapılıyordu

Geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, hesap işinin, Osmanlı ve Selçuklu döneminde yaygın kullanıldığını anımsattı.

Saray işlemelerinden olan hesap işinin, sanatkarın sabrını, matematiksel zekasını yansıtan bir teknik olduğunu ifade eden Taşbaşı, hesap işinde desenin kumaşa çizilmediğini, kişinin aklındaki deseni sayarak kumaşa naklettiğini söyledi.

Hesap işinin inceliklerinden bahseden Taşbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir işi yaparken bu esnada desen değişebilir. Bitkisel motifi, geometrik motif şekliyle kullanmak çok zordur. Deseni yerleştirmek gerçekten bir matematiksel zeka gerektirir. Osmanlı döneminde özellikle para keseleri olmak üzere peşkirler, örtüler üzerinde kullanılmış. Tel kırma dediğimiz Bartın işiyle yardımcı iğne teknikleriyle daha çok görselleştirilmiş bir tekniktir. Günümüzde de ev aksesuarlarında, sehpa örtülerinde, panolarda çerçeve şeklinde birçok üründe kullanılan bu el sanatının hediyesi de günümüzde çok değerli görülüyor."

Ustalık ve sanatkarlık gerektiriyor

Taşbaşı, hesap işinin ustalık istediğini ve çok ağır, özel bir teknik olduğunu belirterek, bu sanatın kişinin estetik bakışını da ortaya çıkardığını dile getirdi.

İnce işçilik isteyen el sanatının tarihteki öneminden bahseden Taşbaşı, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminde siyah iplik elde edilemediği zaman, kadınlarımız daha çok saç tellerini kullanmışlar. Renk katmak için siyah iplik yerine saç telleri kullanılmış. Bunu düşünebilmek gerçekten bir zeka gerektirir. Bu arada at kılını da kullanmışlar. Bir görseli bir çiçeği alıp da örtünün üzerine çizim yapmadan, hiçbir şekil olmadan kafanızdan bunu yerleştirmeniz gerçekten bir ustalık ve sanatkarlık gerektirir."

Usta öğretici Eda Ulusoy ise eski Türk kadınının ne kadar sabırlı olduğunu burada bu işleri yaparken daha net gördüklerini anlatarak, hesap işinin çok sabır gerektiren bir el sanatı olduğunu vurguladı.

Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: Hesap işi
Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: Hesap işi
Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: Hesap işi
Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: Hesap işi

Osmanlı, Erzurum, Kadın, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: 'Hesap işi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı Görüntü İstanbul'dan! Hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı         
10:23
Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı Kesenin ağzını açan fenomen Danla Bilic, kendisine 150 bin TL'lik çanta aldı         
10:13
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor         
09:26
Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı         
07:29
Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi         
01:49
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 11:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kadınların asırlardır matematiksel zekayla yaptığı işleme tekniği: "Hesap işi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei