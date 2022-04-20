BALIKESİR - Kadınların atık malzemelerden yaptıkları "el emeği" ürünler yurt dışına gönderiliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kadınların atık malzemelerden elde ettikleri ürünler, Mısır, Fas, Tunus ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu 11 ülkeye gönderiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle bir araya gelen 130 kadın, "Ömür Üreten Kadınlar Girişimi"ni kurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarında (BALMEK) eğitim alan kadınlar, kooperatif başvurusunda bulundu.

Yöresel bebek, korkuluk, dekoratif mum gibi birçok ürünü evlerinde bulunan veya atılacak malzemelerle bir araya getiren kadınlar, satılan ürünlerden aile bütçelerine katkı sağlıyor.

9 Şubat'taki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) giderek stant kuran Susurluklu kadınlar, burada Filistinli bir iş insandan sipariş aldı.

Filistinli iş adamı üzerinden Mısır, Fas, Tunus gibi 11 ülkeye ilk etapta 500 adetlik ürünü gönderen kadınlar, böylece yurt dışına açıldı.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların ilçelerinde hem meslek edindiğini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Mahallelerde üretimi fonksiyonel hale getirip gıda üretimle ilgili çalışmalar yaptıklarını aktaran Güney, şöyle konuştu:

"Tesislerimize şu anda gıdalarımız da satılıyor, makarna, erişte gibi şeyler üretiliyor ve satılıyor. İleride daha fazla köy üretimini e-ticaret kanalıyla satışa sunacağız. Burada herkesin ürettiği ürünler belli, bunlar kayıt altına alınır, satış yapılır. Gerekli finansı üreten hanımefendiye ulaştırılır. Ülkemizde kadınlara son derece önemli görevler düşüyor. Kadınlarımız potansiyel kabiliyetlerini ortaya döksünler, üretsinler. Kadın üretmeli, çalışmalı iş hayatında olmalı, muhtaç olmamalı."

"Burası bana terapi gibi geldi"

Üretim yapan kadınlardan Nigar Başkaya da daha önce halk eğitimin kurslarına gittiğini daha sonra da Ömür Üreten Kadınlar'a dahil olduğunu anlatarak, şunları belirtti:

"Psikolojik tedavi görüyordum, haplar kullanıyordum, doktor doktor geziyordum. Buraya geldiğimden beri 3 yıldır doktora gitmiyorum. Gayet de memnunum, burası bana terapi gibi geldi. İyileştim, yani çok iyiyim. Arkadaşlarım, huzurum var. Arkadaşlarla iletişimimiz güzel, burası mükemmel yani. Evde oturmanın hiç anlamı yok, bence bütün kadınlar buraya gelsinler."

"Marangoza gidip erkek çalışanı gibi zımpara yaptık"

Üretim yapan kadınlardan Beste Boz ise ilçedeki protokolün bir çok hediyesinin kadınların ürettiği ürünlerden oluştuğunu dile getirdi.

Boz, geri dönüşüme önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Şu anda korkuluk yapıyoruz. 'Eski yün, evde kullanılmayan kot parçası gömleklerinizi, getirin biz değerlendiririz' sloganıyla başladığımız çalışmanın sonucunda şu anda yaptığımız ürünler yurt dışına ihracat edilmektedir. 13 farklı kategoride yöresel dibekçi kadınlarımız, yöresel ayrancı kadınlarımız, korkuluk, mum, fincan altlığı, kabak saksı gibi ürünlerimiz mevcuttur. Şu anda biz ürünlerimizi ihraç etmek üzere koliledik, Allah nasip ederse şu anda ürünlerimiz yurtdışı ihracatına çıkacak."

Ürünleri 21 iş gününde tamamladıkların aktaran Boz, mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Yeri geldi saat 23.00 de çıktılar, yeri geldi 00.00'da evlerine gittiler. Çaylak mesire alanımıza gidip doğadan yosun topladık, marangoza gidip erkek çalışanı gibi zımpara yaptık. Yeri geldi boyama işlerini biz yaptık, erkek gücünü biz bayanlar olarak üstlendik." dedi.

Boz, yurt dışına daha fazla ürün göndermeyi hedeflediklerini belirtti.