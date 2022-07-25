Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü

25.07.2022 12:51

Bursa'da seyir halindeki bir otobüsteki genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiğini fark etti. Genç kız olayı yanındaki babasına anlattı. Duruma diğer yolcuların da müdahale etmesiyle şahsa meydan dayağı atıldı.

Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı. Yolculardan birinin "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.

Otobüste genç kızın ayaklarının fotoğrafını çekildiğini gören yolcular şahsa meydan dayağı attı

OTOBÜSTEN İNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

Otobüste genç kızın ayaklarının fotoğrafını çekildiğini gören yolcular şahsa meydan dayağı attı

TEKMELERDEN KURTULAMADI

En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.

Otobüste genç kızın ayaklarının fotoğrafını çekildiğini gören yolcular şahsa meydan dayağı attı
Otobüste genç kızın ayaklarının fotoğrafını çekildiğini gören yolcular şahsa meydan dayağı attı
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Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim Bursa'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Kaynak: İHA

Osmangazi, Güzelyalı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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