Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı - Son Dakika
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Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı

25.07.2022 12:59
Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı

Bursa'da otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişiyi otobüstekiler meydan dayağı attı.

Bursa'da otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişiyi otobüstekiler meydan dayağı attı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı. Yolculardan birinin "Kızımı nasıl videoya çekersin" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı. Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyin otobüsten inmemek için direndi. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü.

En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Güzelyalı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı - Son Dakika

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