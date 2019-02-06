Kadınların Beyni Erkeklere Göre Daha Genç Kalıyor

– Araştırmacılar, kadın beyninin yaşlandıkça erkek yaşıtlarına göre daha genç kaldığını ortaya koydu.

– Araştırmacılar, kadın beyninin yaşlandıkça erkek yaşıtlarına göre daha genç kaldığını ortaya koydu.



Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma sonuçlarında kadınların erkek yaşıtlarına göre daha genç beyin yaşına sahip olduğu bunun da kadınların ileriki yaşlarında öğrenmek ve yaratıcı olmak için daha fazla donanımlı olmalarını sağlayacağı vurgulandı.



Üniversitenin Radyoloji ve Nöroloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Manu Goyal'ın başında olduğu araştırmada, 20 - 82 yaş arasındaki 205 kişinin beyin tomografileri incelenerek insanların beyinlerindeki farklı bölümlerde ne kadar glukoz ve oksijen kullanıldığı ölçüldü.



Araştırma ekibi bu metabolik bilgiyi kullanarak kişilerin yaşlarını tahmin etmeye çalıştı ve bir bilgisayar çalışması yaparak metobolizmanın erkekler ve kadınlarda nasıl değiştiğini araştırdı. Sonra da süreci yer değiştirerek beyin metabolizma verilerine göre, bilgisayarların kişilerin yaşlarını tahmin etmesini sağladı.



Prof. Goyal, bazı insanların beyin yaşı ile gerçek yaşı arasında büyük fark olduğunu belirterek ekibinin, bunun erkek ve kadınlar arasında da olup olmadığına odaklandığını belirtti.



Goyal, "Erkek ve kadın beyinlerine baktığımızda bir etki olduğunu gördük. Gerçekte kadınlar, erkek yaşıtlarına göre daha genç bir beyine sahip" ifadelerini kullandı



Kadın beyinlerinin erkek yaşıtlarına göre ortalama dört yaş daha genç olduğu belirtilse de bunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.



Prof. Goyal, hormonların beyin metabolizmasını ve yaşlanmasında etkili olup olmadığını merak ettiklerini belirterek, neden ne olursa olsun daha yüksek bir metabolizmanın öğrenme ve yaratıcılık açısından kadınların beyinlerini ileriki yaşlarda artıracağını ifade etti.



Araştırmanın sonuçları Ulusal Bilim Akademisi dergisinde yayınlandı. - Yağcı

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