Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı - Son Dakika

Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı

23.03.2021 14:17
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı, System.String[]

SİVAS'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 40 dönümü tamamen jeotermal suyla ısıtılan bölgenin ilk cam serasında yetiştirilen ilk domateslerin hasadına başlandı.

SİVAS'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 40 dönümü tamamen jeotermal suyla ısıtılan bölgenin ilk cam serasında yetiştirilen ilk domateslerin hasadına başlandı. İlk etapta iç piyasaya verilen domatesler, daha sonra yurt dışına da ihraç edilecek.

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde, 60 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 40 dönümü tamamen jeotermal suyla ısıtılan serada aralık ayında dikimi yapılan domates fidelerinden verim alınmaya başladı. Hasadı yapılan domatesler, iç piyasada satışa sunuldu. İlerleyen dönemde ürün veriminin artışıyla üretilen domatesler, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlanacak. Sera sahibi iş insanı Sami Aydın, bu yıl yaklaşık 2 bin ton rekolte elde etmeyi planladıklarını söyledi.

'ARZU EDİLEN DÜZEYDE VE KALİTEDE ÜRÜN ALDIK'Sera sahibi Sami Aydın, 20 Aralık'ta ilk fideleri diktiklerini belirterek, "Sivas'ın iklim şartları ve kışında zorlu geçen havalar nedeniyle acaba nasıl olur gibi kamuoyunda tatlı bir endişe vardı. O günden bugüne yaklaşık 3 ay geçti. Çok verimli ve çok güzel ilerliyor. Herhangi bir sorunun yaşanmamış olması bizi son derece mutlu etti. Gerçekten arzu ettiğimiz düzeyde ve kalitede ürün elde ettiğimizi görüyoruz. Sivas'ın bu iş için isabetli bir seçim olduğunu düşünüyorum. İnşallah her geçen gün işletmemizden daha çok verim alacağız. Bizler Sivas'ın sıcak sularının boşa akmaması ve şehrimize yeni bir sektör kazandırmak adına böyle bir öncülük yapmak istedik. Buranın başarılı olması sadece bizim açımızdan değil, Sivas'ta bu yatırımın başka iş adamları ve firmalar tarafından yapılmasının önünü açılacaktır. Ülkemizin en çok istihdama, ekonomik girdilerin ve ihracatın artmasına ihtiyacı var. Böyle bir dönemde bizim de böyle bir adım atmış olmamız umarım ülkemize katkı sağlar" diye konuştu.'KAPLICA SUYU, ORTAMI ISITMADA KULLANILDI'Üretilen ürünleri hem iç piyasaya hem de yurt dışına vermeyi planladıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu: "Şu an pazarla ilgili bir sorunumuz yok ve çalışmalarımız güzel şekilde devam ediyor. Burası 40 dönüm sera alanı. Yıllık beklentimiz alt limit olarak 2 bin ton. Şu anki veriler bunu doğruluyor. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Hasadımız yeni başladı. Öncelikle iç piyasada değerlendireceğiz sonrasında ise nisan ortasından itibaren de yurt dışına TIR bazlı olarak göndereceğiz. Buradaki ısı hedefimiz gece ve gündüz olarak 15-25 derece arası. Ürünün verimliliği açısından bunun gerekli olduğunu öğrendik. Burası cam sera sistem tamamen otomasyon ile yönetiliyor. Dolayısıyla ek ısıya ihtiyaç olduğunda sistem bunu termal enerjiden sağlıyor. Bu sene sıcak çermik suyu burada ortamı ısıtmak için kullanıldı. Bunun da çok verimli olduğunu gördük. Sivas'ın termal suyu da seracılık anlamında önem arz ediyor. Burada kullandığımız suyun belli oranda ısısını alıyoruz. Arada 5-6 derecelik bir ısı kaybı oluyor. Suyu daha verimli halde kullanmak için buradaki seracılığın doğru yatırım olduğu kanaatindeyim."'FİRMALARA ÖRNEK OLACAKTIR'İlerleyen dönemde ürün çeşitliliğinin artabileceğini vurgulayan Aydın, "Bizim amacımız firma olarak ticaret yapmak ama aynı zamanda Sivas'a da örnek teşkil etmek. Umut ediyorum ki burada elde edilen veriler sonucunda bundan sonra Sivas'tan ya da Sivas dışından farklı yatırımcıların da böyle bir alana ilgi duyacakları kanaatindeyim. Bunu başarmak bize ayrı bir mutluluk verecektir. Burası deneme ve test amacı ile yapılmıştı. İnşallah burada fizibiliteler doğrultusunda başarı elde ettiğimiz zaman bunu geliştirmek, büyütmek ve daha farklı alanlara yönlenmek de hedeflerimiz arasında ve zaman içinde inşallah olacaktır" dedi.'KADINLARIMIZ İŞLERİNDE TİTİZ'Kadın istihdamına önem verdiklerini ve 50 kadını istihdam ettiklerini belirten Aydın aynı zamanda üniversite öğrencilerine de staj ve iş imkanı sunulduğunu kaydederek, "Burada istihdam tamamen kadınlara yönelik, bu da Sivasımız adına önemli bir adım. Kadınlarımızın bu işi severek yaptığını görüyoruz ve performanslarından son derece memnunuz. Kadınlarında işlerine daha titiz davrandıklarını görüyoruz ve kadınlara istihdam sağlanmış olması da bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.'SERACILIĞI ÇOK SEVDİK'Serada çalışan kadınlardan İlknur Aydın ise "Böyle bir iş yeri bizlere istihdam sağladı. 4 aydır bu serada çalışıyoruz ve ailemize destek oluyoruz. Yaptığımız iş çok güzel işimizi yaparken zevk alıyoruz. Hasadımız başladı ve şu an da şükür bereketli gidiyor" dedi.

Gülsüm Kuzucu ise, "Buradan çok memnunum ve bu seranın Sivas için faydalı bir alan olduğunu düşünüyorum. Burası ev kadınlarının çalışması için mükemmel bir yer. Sivas için böyle alanların daha çok açılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.


- Sivas
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı
Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı

İstihdam, Domates, Aydın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınların çalıştığı jeotermal suyla ısıtılan cam serada, domates hasadı başladı - Son Dakika


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