Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı - Son Dakika

Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı

6 saat önce

Pendik'te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet...

Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı, System.String[]

Pendik'te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, her iki olayın da aynı yöntemle gerçekleştirildiğini, şüphelinin Emsal K. (25) olduğunu tespit etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden mağdur bir şahsa ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Polis ayrıca şahsın kapkaç yaptığı son olayın gerçekleştiği adrese yakın bir yerde atılmış bir çanta buldu. Çantadan mağdur şahsa ait kimlik, cüzdan ve 10 lira bulundu.

Çok sayıda suç kaydı bulunan Emsal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle, İstanbul, Pendik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arka Sokaklar'da yeni aşk! Nadya ve Engin asansörde öpüştü
Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı'na da "krediniz hazır" mesajı atmışlar İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:33:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]