Kadınların çekçekle çamaşır makinesi hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Kadınların çekçekle çamaşır makinesi hırsızlığı kamerada

19.07.2022 11:46
Kadınların çekçekle çamaşır makinesi hırsızlığı kamerada

TOKAT'ta iki ayrı beyaz eşya teknik servisi dükkanlarının önündeki çamaşır makineleri, 2 kadın tarafından çekçeğe konularak çalındı.

TOKAT'ta iki ayrı beyaz eşya teknik servisi dükkanlarının önündeki çamaşır makineleri, 2 kadın tarafından çekçeğe konularak çalındı. O anlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağkur Evleri'nde ve Yeşilırmak Mahallesi'nde İsmail Adıgüzel ve Onur Yaşın'a ait beyaz eşya teknik servisi dükkanlarının önünden bir gün arayla hırsızlık olayları yaşandı. Sabah iş yerlerini açan Adıgüzel ve Yaşın, dükkanlarının önündeki çamaşır makinelerinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine 2 esnaf da güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 kadının dükkanların önündeki çamaşır makinesi ve beyaz eşya parçalarını çekçek arabalara koyarak götürdükleri görüldü.

Dükkan sahiplerinden Onur Yaşın, "Son günlerde kapının önüne ne bıraksak ertesi gün geldiğimizde yok oluyor. Gerek hurdalarımızı gerek müşterilerimizin ürünlerini, yedek parça için lazım olacak ürünleri bıraktığımız zaman alıp gidiyorlar. Diğer meslektaş arkadaşlarımız da bu durumdan mağdur. Malzemelerimiz büyük olduğu için, hepsi dükkanlarımıza sığmıyor. Bazen dükkanlarımızın önüne bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu kişiler birçok esnafın ve tamircinin kabusu oldu. Artık kapı önüne bir şey bırakmaktan korkar olduk" dedi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

İsmail Adıgüzel, Bağ Kur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların çekçekle çamaşır makinesi hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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