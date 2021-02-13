Kadınların cep telefonlarını çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Kadınların cep telefonlarını çaldığı anlar kamerada

Kadınların cep telefonlarını çaldığı anlar kamerada

13.02.2021 12:59

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi, peş peşe iki kadının çantalarındaki cep telefonlarını çaldı.

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi, peş peşe iki kadının çantalarındaki cep telefonlarını çaldı. Hırsızlıklar anları, güvenlik kameraları yansıdı.

Hocaömer Mahallesi'nde dün, hediyelik eşya satan iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, vitrindeki ürünlere bakan kadının çantasındaki cep telefonunu çaldı. Dışarı çıkan şüpheli bu kez de cadde üzerinde bebek arabasıyla ilerleyen kadının, açık olan çantasındaki cep telefonunu el çabukluğuyla aldı. Bir süre sonra telefonlarının çalındığını anlayan kadınlar, polise haber verdi.Polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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