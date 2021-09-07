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Kadınların devlet yönetimindeki yeri Karkamış Antik Kenti'nde araştırılıyor - Son Dakika

Kadınların devlet yönetimindeki yeri Karkamış Antik Kenti'nde araştırılıyor

07.09.2021 11:01
Kadınların devlet yönetimindeki yeri Karkamış Antik Kenti'nde araştırılıyor, System.String[]

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda gün ışığına kavuşturulan 100 mühür baskının büyük bölümünün "Matiya" adlı bir kadına ait...

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda gün ışığına kavuşturulan 100 mühür baskının büyük bölümünün "Matiya" adlı bir kadına ait olduğu belirlendi.

AA muhabirinin kazı heyetinden aldığı bilgiye göre, tarihi milattan önce 6 binli yıllara dayanan Karkamış Antik Kenti'ndeki 10'uncu sezon kazı çalışmaları, İtalya'nın Bolonya Üniversitesinden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker'in başkan yardımcılığında Türk-İtalyan ekip tarafından tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, SANKO Holding, İtalya Dışişleri Bakanlığının destek sağladığı kazılar, Karkamış kent tarihini detaylı şekilde aydınlatacak alanlarda yürütüldü. Aşağı saray alanının doğu kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda, "Mühür Evi" olarak adlandırılan idari yapıda Hitit idaresinin en yüksek görevlilerine ait 100'ün üzerinde baskılı kil mühür bulundu.

Anadolu hiyeroglif yazılı mühür baskılarından üçte ikisinin "Matiya" adlı bir kadına ait olduğu belirlenirken, bu keşif, ilgili dönemde kadınların da devlet yönetiminde önemli bir ekonomik role sahip olabileceğini gösterdi.

Bu mühürlemeler doğrultusunda yapılacak çalışmalarda kadınların devlet yönetimindeki geçmişi de araştırılacak.

Bu yılki kazılarda ayrıca Anadolu'da ilk kez karşılaşılan, bir çömlek üzerinde boyayla çizilmiş "Kentin İdarecisi, …patu" yazan Anadolu hiyeroglife de ulaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karkamış'ın Türkiye ve Akdeniz'deki en önemli arkeolojik merkezlerden biri olduğunu belirtti.

Antik kentin dünyanın ilgisini çekeceğini ifade eden Şahin, "Yatırım ve kalkınma getirecek kentin bölgemizde bulunması bizim için bulunmaz bir fırsattır. Bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için aynı zamanda vizyona sahip olmak gerekmektedir. Büyükşehir belediyemiz en başından itibaren bu projeye inandı ve her türlü destek verdi ve vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu eşsiz kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde görmek için sabırsızlanıyoruz"

Şahin, Gaziantep'in en önemli değerlerinden birinin kültür olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2012 yılında Karkamış ekibiyle kazı alanında uluslararası bir basın günü düzenledik. Böylelikle basın mensupları 100 yıl aradan sonra askeri bölgede yer alan kente girebildi. Şimdi ise Karkamış ekibi için bir kazı evi ve arkeolojik araştırma merkezinin inşasını tamamladık. Karkamış projesi bölgemiz için muazzam potansiyelleri temsil ettiğine inanıyoruz. Temmuz 2019'dan bu yana burada bir arkeoloji parkının açılışını büyük bir gururla kutluyoruz ve bölgemizdeki turizm gelişimine büyük fayda sağlayacak. Bu eşsiz kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'nde görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Antik kentteki kültür kalıntıları korunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalı"

Kazı sponsorlarından Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ise arkeoloji, halklar ve kültürler arasında bir köprü olduğunu ve Anadolu binlerce yıldır birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yaptığını aktardı.

Anadolu'daki eşsiz kültürlerin gururlu mirasçıları olduklarını dile getiren Konukoğlu, "Antik kentteki kültür kalıntıları korunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalı, aynı zamanda onlardan bir kimlik ve evrensel bilgi manası kazanmalıyız. Bu nedenlerle Sanko Holding, antik kalıntıların korunmasıyla da ilgilenen arkeologların sıkı çalışmalarıyla her yıl yeni çok önemli tarihi bilgiler veren olağanüstü bir yer olan Karkamış'ta ortak Türk-İtalyan kazılarını desteklemektedir. Sanko Holding olarak ülkemizin kültürel değerlerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanko Holding, Mezopotamya, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kadınların devlet yönetimindeki yeri Karkamış Antik Kenti'nde araştırılıyor - Son Dakika


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