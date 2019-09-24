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Kadınların el emeği göz nuru eserleri sergilendi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerler, ortaya çıkardıkları eserleri sergiledi.

Kadınların el emeği göz nuru eserleri sergilendi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kurslarda eğitim gören kursiyerler, ortaya çıkardıkları eserleri sergiledi.


Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri ile Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler ve hocalar, hazırladıkları eserleri Keleş Konağı'nda sergilemeye başladı.


Fatih, Siteler ve Bahçecik TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezleri ile Engelsiz Yaşam, Beceri ve Uygulama Merkezi'nde bulunan kurslarda eğitim gören kursiyerler ile hocalar tarafından hazırlanan bakır, resim ve vitray eserlerinin beğeniye sunulduğu serginin açılış törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın eşi Hürmet Kılınç, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ile birim müdürleri ve sanatseverler katıldı.


Kurdele kesiminden sonra davetliler, kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri tek tek inceledi.


Yetkililer, Keleş Konağı'nda 3 gün sürecek bakır, resim ve vitray sergisine tüm Adıyamanlıları davet etti. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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