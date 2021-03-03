Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor - Son Dakika

Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor

03.03.2021 09:40

Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor "Her ilmek bir kadına destek" projesi kapsamında üretilen deri çantalar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde satışa çıkacak.

Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor

İSTANBUL - "Her ilmek bir kadına destek" projesi kapsamında üretilen deri çantalar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde satışa çıkacak.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif olarak katılmasını desteklemek için yürütülen "Her ilmek bir kadına destek" projesi ünlü bir deri markası ve Kadın Emeğini Destekleme Vakfı işbirliğiyle devam ediyor. Bu kapsamda tamamı kadınlar tarafından üretilen ve yüzde yüz el işçiliği ile hazırlanan deri çantalar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde projede yer alan markanın mağazalarında satışa çıkacak. Yapılacak satışlardan elde edilecek gelirin bir kısmının da yine Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfına aktarılacağını belirten markanın Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Burak Çelet "Biliyorsunuz kadınlarımızın toplumsal hayata hem sosyal hem de ekonomik olarak kazandırılmaları ülkemizin kalkınması için son derece önemli bu nedenle toplumsal yapımız da bu konuda bir desteğe ihtiyaç olduğunu uzun yıllardır konuşuyoruz ve görüyoruz. Gerek eğitim anlamında gerekse sosyoekonomik hayatta kadınlarımızın daha aktif olması için ne yapabiliriz diye ekip olarak aramızda uzun bir süre konuştuk,tartıştık. Sonuçta Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile beraber bir işbirliği yapmaya karar verdik. Bu işbirliği çerçevesinde ülkemizin ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bulunan kadınlarımıza bizim hazırladığımız bir takım malzemeleri göndererek onlara çanta ürettirdik. El emeği göz nuru ilmek ilmek işlenen çantalar yaptırmaya karar verdik. Bu çantaları tasarladık daha sonra arkadaşlarımıza gönderip bu ürünlerimizi üretimine başladık. Bu ürünlerimizi 8 Mart itibariyle mağazalarımızda satışa sunuyor olacağız ve bu satışın gelirlerinin bir kısmını da Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfına bağışlıyor olacağız" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Çelet, "Kadınlarımızın ekonomik özgürlüğü ve ülke ekonomisine katkı sunacak şekilde çalışma hayatına girmesi son derece önemli. Maalesef ülkemizin ve büyük şehirlerimizin belli bölgelerinde kadınlarımız eve hapis kalıyor. Ekonomik hayatın içerisinde yeterince yer almıyorlar. Bu konuda onlara pozitif ayrımcılık yapmak ve desteklemek gerektiğine inanıyoruz. Zaten kurum olarak da baktığınızda yönetim kurulumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Çalışanlarımızın yüzde 47'si kadınlardan oluşuyor. Zaten tasarım, ürün geliştirme tamamen kadınlarımızın elinde o yüzden biz gerek firmamızın elinde gerekse bu faaliyetler vasıtasıyla firmamızın dışında bu konuda neler yapabiliriz diye çok aktif olarak düşünüyoruz ve emek harcıyoruz" dedi.

Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor
Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor
Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor
Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor
Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor
Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor

Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınların ilmek ilmek ürettiği deri çantalar satışa çıkıyor - Son Dakika


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