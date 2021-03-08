Üretken Kadınlar Standı'na destek geldi - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın kursiyerler için bir avmde stantlar kuruldu, 'Üretken kadınlar standı' adı altında düzenlenen ve bir hafta sürecek organizasyonda kursiyerler el emeğiyle yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir etkinlik düzenledi, bu amaçla avmde "Üretken kadınlar standı" açıldı. Örgü, kaligrafi, resim, takı ve çeyizlikten oluşan 5 stantta Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Zemin katta kurulan stant, ilçe sakinlerinden de yoğun ilgi görüyor. Kimi hat sanatı kaligrafi ile porselen tabaklara isim yazdırıyor kimi de sevdikleri için örgülerden satın alıyor. Sanat ve tasarım öğretmeni olan Meltem Güleç, stantlarda çok güzel el becerilerinin olduğunu belirterek "Bağcılar'dan veya ilçe dışından herkesi stantlarımızı gezmeye bekliyoruz. Buraya gelerek hem keyifli zaman geçirebilirsiniz hem de bize destek olabilirsiniz" dedi.

HEM ÜRETİM HEM SATIŞ YAPACAKLAR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bugüne özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudu, toplumumuzun mimarı olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederim. Kadın kursiyerlerimiz için bu haftaya özel bir program düzenledik. Birbirinden maharetli kadınlar kurduğumuz bu alanda hem üretecek hem satış yapacak" dedi.

Üretken kadınlar standı, 8-13 Mart 2021 tarihleri arasında herkese açık olacak.