Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor - Son Dakika

Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor

06.03.2021 13:34

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Galata Pazarı'nı açtı.

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Galata Pazarı'nı açtı. Pazarda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen onlarca kadının el emeği ürünleri satışa sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurduğu '8 Mart Galata Pazarı' açıldı. 'Beyoğlu kadın emeğinin yanında' sloganıyla Galata Kulesi Meydanı'nda kurulan pazarda, girişimci kadınlar, el emeği ürünlerini kendileri için ayrılan stantlarda satışa sundu. Pazarda, şal, atkı, boncuk, bileklik, kolye gibi birçok ürün sergileniyor.

Açılışa, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin eşi Amine Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YILDIZ: KADINI ÖNDE TUTAN BİR MEDENİYETİN ÇOCUKLARIYIZ

Galata Pazarı'nın açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kadınların her gün kıymetinin bilindiğini söyleyerek, "8 Mart'ı, dünyada ve Türkiye'de kadın emeğine saygıyı bir kez daha hatırlatmak, kadınların topluma kattığı değeri duyurmak için kutluyoruz. Kadın emeğini öne çıkaran Türkiye'nin farklı bölgelerinden Anadolu'nun ruhunu yansıtan ürünleri tarihi Galat Kulesi'nin meydanında İstanbullularla paylaşmak istedik. Millet olarak kadını önde tutan bir medeniyetin çocuklarıyız. Kadına saygıyı esas alan bir milletin çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

İLHAN: KADIN MERHAMETİN, ÖZVERİNİN TİMSALİDİR

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Rabia İlhan da "Kadın toplumun inşasının temelini oluşturan bireydir. Bir kadını eğitirseniz, toplumu zaten eğitmiş olursunuz. Kadın zarafetin, merhametin, şefkatin, özverinin timsalidir. Her kadın el emeğine döktüğü ürünlere bu duygularını nakış nakış işleyerek ortaya çıkarır" dedi.

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ise "Beşiği sallayan el dünyaya hükmeder. Bir kadın sadece anne değildir. Eşinin yoldaşı, aileyi geleceğe taşıyan, ümit vadeden kişidir. Stantları dolaşırken kadınlarımızın hayal gücünü ürüne dönüştürüp, ne kadar güzel şeyler yapabildiklerini gördüm. Kadınların üretkenlikleri devam ettiği sürece çocuklarına ve gelecek nesillere umut olmaya devam edecekledir" diye konuştu.

KADINLAR İLGİDEN MEMNUN

Pazara Muğla'dan katılan Ayşen Karacan da 20 yıldır el dokuma yaptığını söyleyerek, "Yüzde 100 pamuktan şal dokuyorum. Anneanne ve annemden öğrendiklerimizi devam ettiriyoruz. Tamamen el dokuma yapıyoruz. Tam anlamıyla baştan sonra üretiyoruz. Bu sanatı yapan çok az sayıda insan kaldı. Biz de sayılı sanatkarlar içindeyiz. Teknolojiye yenik düştük. Bizi ayakta tutan yerler, böyle pazarlar sayesinde üretmeye devam ediyoruz. Burada tam anlamıyla kadına destek veriliyor. Emek veren bütün kadınların günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Pazarı gezmeye gelen Fatma Özden ise "Pazar çok güzel, kadınlarımıza da destek oluyorlar. Kadınlar böylece kendi ürettikleri ürünleri gelip satıyorlar. Stantları gezdim birkaç ürün aldım, almaya devam edeceğim" dedi.

18 yıldır porselen boyama yapan Gülşen Aksoy (53) de "Kurslarda meslek öğrenip, paraya dönüştürüyoruz. Pazarın açılmasından çok memnun kaldık. Kadın güçlü olmalı, kendi ayaklarının üstünde durmalı, çalışkan ve üretken olmalı diye düşüyorum" diye konuştu.

Galata Pazarı, cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.


Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor
Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor
Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor
Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor
Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor

Dünya Kadınlar Günü, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınların el emeği ürünleri Galata Pazarı'nda satılıyor - Son Dakika


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