Kadınların el emeğine özel pazar

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, tezgahın arkasında sadece kadınların yer alacağı evlerinde, bir araya geldiği kooperatiflerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak 'Üreten Eller Pazarı' kuruyor. Pazar, Şirinyalı Mahallesi'nde her cuma açılacak.

Muratpaşa Belediyesi, dar gelirli kadınların yaşamlarını iyileştirme çabasına destek olmak ve kadın emeğinin görünür hale gelerek maddi karşılığını bulması amacıyla 'Üreten Eller Pazarı' kuruyor. Üreten Eller Pazarı, Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan kapılı pazar yerinde 14 Ağustos'tan itibaren her cuma 09.00 – 20.00 saatleri arasında açılacak.

Pazarda, İbradı'dan Elmalı'ya kadınların kurup yönettiği üretici kadın kooperatifleri, Muratpaşa'da ikamet eden, el emeği ürünler üreten ve Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim ve sanat kurslarına katılan ve üretim yapan kadınlar yer alacak. 400 standın bulunacağı pazarda küçük atölye ve bireysel üretim olan giysiler, takı ve çanta gibi aksesuarlar, el yapımı nevresim, yatak örtüsü, mutfak ve banyo takımları ve danteller, geleneksel el sanatı ürünleri hediyelik eşyalar bulunabilecek. Bununla birlikte üretici belgesi olan kadınlar çiçek satabilecek, salça, erişte makarna gibi ev yapımı yiyecekler de pazarda yer alacak.

Stantların, kooperatif ve kadınlara ücretsiz tahsis edileceği pazar yerinde tüm tahsis edilen alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre yerleşim yapılacak ve maske, eldiven ve hijyen malzemeleri kullanımı zorunlu olacak. Pazarda, fabrikasyon üretim ya da bir markaya ait olan yiyeceklerin satışına izin verilmeyecek. Katılımcılar, isterlerse, kendi uzmanlık alanlarında atölye çalışması yapabilecek. - ANTALYA