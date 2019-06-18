Son Dakika Haberleri: Kadınların el emekleri görücüye çıktı
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Kadınların el emekleri görücüye çıktı

1 saat önce

Sivrihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sanat atölyelerinde eğitim alan kadınlar el emeklerini sergiye çıkardı.

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Sivrihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sanat atölyelerinde eğitim alan kadınlar el emeklerini sergiye çıkardı.

Cam, Seramik, Ebru, Rölyef, Dollart Bebek, Filografi, Dikiş Nakış gibi eğitimlerin verildiği ve kadınların bir yıl boyunca aldıkları eğitimler ile el becerilerini geliştirdiği serginin açılışına; Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Hava Meydan Komutanı Ali İnci, Sivrihisar ile Milli Eğitim Müdürü Eyüp Mutlu, belediye bürokratları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivrihisarlı kadınların el emekleri ile oluşturulan serginin açılışında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Sivrihisar Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz atölyelerimizde kadınlarımız el emeği eserlerini sergileme fırsatı buluyor. Kadınlarımızın boş zamanlarında el becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve ev ekonomisine katkı sunmak için açtığımız kurslarımızda çok başarılı eserler ortaya çıktı. Eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimize özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sivrihisar İlçemizin tanıtımı konusunda çok daha başarılı projelere birlikte imza atacağımızı düşünüyorum. Muhteşem eserlerin yer aldığı ve 27 Haziran Perşembe gününe kadar açık olacak sergimize tüm hemşehrilerimiz davet ediyorum" dedi.

"El Emeği Göz Nuru" sergisinin açılışının ardından başkan Yüzügüllü kursiyerlere katılım belgelerini verdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
Cam, Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam
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