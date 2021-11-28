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KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ - Son Dakika

KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ

28.11.2021 10:32

KESME çiçek üssü olan Antalya'da, kadınların seralardan kesip destelediği 650 milyon dal çiçek, Avrupa'nın 27 ülkesine ihraç edildi.

KESME çiçek üssü olan Antalya'da, kadınların seralardan kesip destelediği 650 milyon dal çiçek, Avrupa'nın 27 ülkesine ihraç edildi. 135 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan kesme çiçek sektörü geçen yıla göre yüzde 50 büyüme sağladı.

Türkiye'nin örtü altı kesme çiçek üretim üssü Antalya, dünyanın dört bir yanına çiçek ihraç etmeye devam ediyor. Kesme çiçek sektörü, pandemi döneminde özellikle Avrupalı çiçek üreticilerinin ekim yapamaması ve Türkiye'nin üretimi sürdürmesiyle yakaladığı olumlu ivmeyi, 2021 yılı sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük çiçek mezadına sahip ve 'Dünyanın çiçek merkezi' olarak bilinen Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, geçen yıla göre yüzde 50 büyüme sağladı.

AVRUPA'NIN 27 ÜLKESİNE ÇİÇEK

İspanya ve İtalya'nın pandemi nedeniyle çiçek ekememesini fırsata çeviren sektör, 2020 yılı sonunda 90 milyon dolarlık büyüme yakaladı. 2021 yılında 135 milyon dolar döviz girdisi sağlayan sektör, 650 milyon adet kesme çiçek ve iç dış mekan süs bitkileri gönderdi. Çiçekler kargo uçakları ve TIR'larla Hollanda, Almanya, İngiltere başta olmak üzere, Avrupa'nın 27 ülkesine gönderiliyor. Yıl genelinde bakıldığında ihraç edilen kesme çiçeklerden en çok ilgiyi, kırmızı karanfil gördü. İhraç edilen 650 milyon dal çiçek arasında kırmızı karanfil yüzde 90'lık oranla ilk sırada yer aldı.

YIL SONUNDA 150 MİLYON DOLAR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, sezonu iyi tamamlayacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Pandemi döneminde kriz beklerken sektörün yukarı yönlü ivme yakalayarak olumlu ilerlediğini anlatan Yeter, 'Yaz sezonu bitti. Kış için yeni ihracatlara başladık. Önümüzde Noel var. Üreticiler olarak bu yıldan memnunuz. 135 milyon dolar gelir sağladık. Yıl sonunda 150 milyon dolara ulaşmayı bekliyoruz. Geçen yıla göre üretim kapasitemiz yüzde 30 arttı. Avrupa üretimde beklenen noktalara gelemediği için Türkiye tedarikçi ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Her zaman olduğu gibi özel renk olarak kırmızı tercih edildi" dedi.

ÇİÇEKLERE KADIN ELİ

Çiçek üretimi yapıp ihraç eden bir firmanın ziraat mühendisi Rabia Yıldıran, 30 kadınla birlikte çiçekleri kestikten sonra paketlediklerini söyledi. İnce ayrıntıları olan bir iş yaptıklarını ifade eden Yıldıran, 'Paketliyoruz ve 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Çok zevkli bir iş. Kadınlarımızın elinin değdiği çiçekler yurt dışında başka bir kadının özel gününde yüzünü güldürüyor. Noel hazırlıkları başladı. Çok yoğunuz. Sonrasında da sevgililer ve anneler günü gelecek. Kırmızı favori renk" diye konuştu.

Çalışanlardan Aslı Ersay, 30 kadın birlikte siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Ersay, "Bizim elimizden çıkan çiçekler yurt dışında hemcinslerimizi sevindiriyor ve özel günlerin anlamı oluyor. Ben kırmızı ve koyu pembe çiçekleri çok seviyorum" dedi.

KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ
KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ
KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ
KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ

Hollanda, Pandemi, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ - Son Dakika
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