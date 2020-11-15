Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor - Son Dakika

Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor

15.11.2020 11:44
Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, kadınların ürünlerinin ilk günkü tazeliğiyle tüketicilere ulaştırılması noktasında önemli bir rol oynuyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, kadınların ürünlerinin ilk günkü tazeliğiyle tüketicilere ulaştırılması noktasında önemli bir rol oynuyor.

Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Çiftliği'nden üç kadın üretici, havaların soğuması ile bahçelerinde kalan son ürünlerinin hasadını gerçekleştirdi. Kadınların büyük emeklerle ürettiği ürünler, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için Tepebaşı Belediyesi'nin hijyen ve teknoloji açısından birinci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda uygun sıcaklıklarda muhafaza ediliyor. Böylelikle ürünler Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası) haftada üç gün olmak üzere hizmet veren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'nda tarladan çıktığı ilk günkü tazeliğiyle Eskişehirlilere ulaştırılmış oluyor.

"Ürünlerimizi nasıl saklayabiliriz diye düşünürken Başkanımız Ahmet Ataç devreye girdi"

Üreticilerden Saliha Çavuş, "Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, haftada üç farklı noktada hizmet vermeye başladıktan sonra bizler de ürün yelpazemizi genişlettik. Kışlık ve yazlık olmak üzere iki çeşit ürün yetiştirmeye başladık. Yazlık ürünlerin sezonu bittiği zaman elimizde kalan ürünlerimizi acaba nasıl saklayabiliriz diye düşünürken Başkanımız Ahmet Ataç ve çalışanları devreye girdi. Bize bu soğuk hava deposunu tahsis ettiler. Bizler de ürünlerimizi soğuktan önce topladık ve buraya getirdik. Soğuk hava deposuna koyduğumuz doğal ürünleri, kış boyunca tüketicimize sunmaya çalışacağız. Bize bu hizmeti sunmasından dolayı Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Eskişehirlileri kış aylarında da taze ürünlerle buluşturabileceğimiz için mutluyuz"

Fatma Altunoğlu, "Ürünlerimizi soğuklardan önce topladık ve Tepebaşı Belediyesi'nin soğuk hava deposuna getirdik. Ürünlerimizi burada muhafaza ediyoruz. Bize bu imkanın verilmesinden dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyoruz. Eskişehirlileri kış aylarında da taze ürünlerle buluşturabileceğimiz için ayrıca çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan her zaman üreticinin ve emeğin yanında olan Tepebaşı Belediyesi, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nda bütün küçük üreticilere ücretsiz hizmet desteğini sürdürmeye devam ederken, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. - ESKİŞEHİR

Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor
Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor
Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor
Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor

Cumhuriyet Mahallesi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınların emeği ilk günkü tazeliğiyle korunuyor - Son Dakika


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