Kadınların, Erdemir'i resimlere taşıdığı sergi açıldı - Son Dakika

Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği üyeleri, Erdemir'in işletme sahalarında çekilmiş fotoğrafları yağlı ve sulu boya teknikleri kullanarak resimlere taşıdı.

Erdemir'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen yassı çelik üreticisi Erdemir, çalışanlarının eşlerinin bir araya gelerek kurduğu Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği üyesi kadınların eserlerini sergiye dönüştürdü.

İki yağlı boya ve 15 sulu boya olmak üzere toplamda 17 resimden oluşan sergi, protokol, Erdemir yöneticileri ve Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği üyelerinin katıldığı açılış töreniyle kapılarını açtı.

Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği, 1997 yılında kuruldu. Bugün 52 üyesi bulunan dernek, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yardım ederken, özellikle son 10 yılda sanat alanındaki faaliyetleriyle de Ereğli'nin kültürel yaşamına katkıda bulunuyor.

Erdemirli kadınlar, sergide Erdemir işletme sahasını resmetmekten dolayı duydukları memnuniyetlerini belirterek, eserlerini sergileme imkanı sunan Erdemir'e destekleri için teşekkürlerini iletti.

Bugün başlayan sergi, 25 Şubat'a kadar saat 10.00 ile 17.30 arasında Erdemir Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.