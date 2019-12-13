Kadınların evde yaptıkları ürünler kermeste tanıtıldı - Son Dakika
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Kadınların evde yaptıkları ürünler kermeste tanıtıldı

6 saat önce

AK Parti Karabük Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Yerli Malı Haftası dolayısıyla, kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için kermes düzenledi.

Kadınların evde yaptıkları ürünler kermeste tanıtıldı, System.String[]

AK Parti Karabük Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Yerli Malı Haftası dolayısıyla, kadın girişimcilerin ürettiği yerli malların tanıtımı için kermes düzenledi.


"Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla açılan kermes katılan kadın üreticiler, evlerinde ürettikleri ürünleri kurdukları stantlarda satışa sundu. Yerli malı kermesiyle ilgili bilgi veren AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, Yerli Malı Haftası nedeniyle evlerinde üretim yapan girişimci kadınlara destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak kermes etkinliğinin düzenlendiğini söyledi. Tamamıyla kadınların ürettiği ürünlerin tanıtıldığı kermesin iki gün boyunca süreceğini belirten Öksüzoğlu, "AK Kadınlar olarak Karabük'te, yerli malı haftası nedeniyle kadınların kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünleri tanıtmak için bu kermesle, pazar oluşturmaya çalıştık. Bu şekilde kadınlarımız bir birileriyle cesarete alarak en azın da iş hayatına katılırlar ve ev ekonomilerine az yada çok da olsa faydası olur. Bunu teşvik etme manasında bir küçük emeğimiz de varsa, bizim için çok bir değer olduğuna inanıyorum. Buradaki amacımız kadınlarımızı cesaretlendirerek, iyi bir yerlere getirmektir" dedi.


AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz tarafından açılışı yapılan kermese, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti Karabük Teşkilatı ile çok sayıda girişimci kadın katıldı. - KARABÜK

Yerli Malı, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:14 Kaynak: İHA
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