KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN TAKSİCİYE İZİNSİZ ÇALIŞMAKTAN BİN 823 TL PARA CEZASI - Son Dakika
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KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN TAKSİCİYE İZİNSİZ ÇALIŞMAKTAN BİN 823 TL PARA CEZASI

13.09.2022 15:31
KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN TAKSİCİYE İZİNSİZ ÇALIŞMAKTAN BİN 823 TL PARA CEZASI

BEŞİKTAŞ'ta yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalanan H.U.'nun, çalışma izin belgesinin süresinin dolduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalanan H.U.'nun, çalışma izin belgesinin süresinin dolduğu ortaya çıktı. Taksi şoförüne izinsiz çalıştığı için bin 823 TL para cezası verildi.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda 10 Eylül Cumartesi saat 19.10 sıralarında, taksiye binen F.M.B.(27) ve A.M.(32), H.U. (51) isimli şoförün kaldırımda yürüyen kadınların fotoğraflarını çektiğini fark etti. Tepki gösteren iki kadın yolcu, taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Taksi şoförü fotoğraf çektiğini inkar ederken, cep telefonu galerisindeki fotoğrafları silmeye çalıştı. Müşterilerinin uyarısına rağmen taksiyi de durdurmayan H.U., yolda bekleyen polislerin dur ihtarına da uymadı. Polis aracın önünü keserek durdurdu. Taksici H.U.'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi.

Gözaltına alınan H.U. ile ilgili inceleme yapan polis ekipleri, taksicilik yapabilmesi için belediye tarafından verilen belgesinin süresinin dolduğunu tespit etti. Polis, bu nedenle H.U.'ya 'İlgili belediyeden alınan çalışma izin belgesinin süresi bittiği halde yolcu taşımak' suçundan bin 823 lira para cezası uyguladı. Ayrıca H.U.'nun 'Ticari Araç Kullanma Belgesi' İBB tarafından daimi olarak iptal edilirken, taksisi 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Görüntü dökümü-----------------------

Taksici H.U.'nun görüntüleri

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN TAKSİCİYE İZİNSİZ ÇALIŞMAKTAN BİN 823 TL PARA CEZASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN TAKSİCİYE İZİNSİZ ÇALIŞMAKTAN BİN 823 TL PARA CEZASI - Son Dakika
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