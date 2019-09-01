Son Dakika Haberleri: Kadınların geçim kaynağı "kırmızı altın"
Son Dakika Güncel Haber

Kadınların geçim kaynağı "kırmızı altın"

3 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, "kırmızı altın" diye tabir edilen kırmızı biber ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kadınların geçim kaynağı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, "kırmızı altın" diye tabir edilen kırmızı biber ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.


Kırmızı acı biberi ile ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadı başladı. Acı biberden para kazanan kadınlar ise, biberlerin kilosunu 40 kuruştan temizliyor. Toplanan ve brandaların üzerine dökülen binlerce kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlar, biberleri temizleyip ayıklıyorlar. Sadece yemek ve çay molası veren aileler, birkaç saat uyku ile günlerce biber temizliyor. Ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak ciddi gelire kavuşuyor.


Biberleri temizleyen Sevim alı işçi, sabah saat 10.00'da biber temizlemeye başladığını belirterek, "Gece saat 22.00'e kadar yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz. Okullar açılıyor, iki tane çocuğumu okutuyorum. Okumalarında yaptığım bu işte gelir sağlıyorum. Haftalık 200 TL kazanıyorum" dedi.


Biber çavuşu Mesut Ünlü ise, "Henüz kaymakamlık bu yılki fiyatı belirlemedi ancak ben 40 kuruşa çektiriyorum. Bu yıl da henüz fiyatlar belli değil. Ancak ürünü tarlada bırakacak durumda değiliz. Bu nedenle biberin çöpünü temizlemede bize yardımcı olan vatandaşlara kiloda 40 kuruş olarak destek parası belirledik" diye konuştu.


Günlük 5 ya da 6 ton biber çöpünün temizlendiğini belirten Ünlü, bu yılki biber hasadının geçen yıllara oranla daha verimli olduğunu, 150 işçinin bu işten gelir sağladığını ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınların geçim kaynağı "kırmızı altın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]