Kadınların geçim kaynağı kırmızı altın

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar kırmızı altın diye tabir edilen kırmızı biber ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırmızı acı biberi ile ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 'Acı'dan para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 40 kuruştan temizliyor.

Toplanan ve brandaların üzerine dökülen binlerce kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlar ev ekonomilerine katkıda bulunmak için biberleri temizleyip ayıklayarak evlerine para götürüyor. Sadece yemek ve çay molası vererek gün boyu biberleri ve çöpleri birbirinden ayıran aileler, bir kaç saat uyku ile günlerce biber temizliyor. Ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak, ciddi gelire kavuşuyor. Biber çöpü temizleyen Sevim hanım, Sabah 10.00'da biber temizlemeye başladığını belirterek, Gece saat 22.00'e kadar yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz. Okullar açılıyor iki tane çocuğumu okutuyorum. Okumalarında yaptığım bu işte gelir sağlıyorum. haftalık 200 TL kazanıyorum" dedi.

Biber çavuşu Mesut Ünlü ise, henüz kaymakamlık bu işe bu yılki fiatı belirlemedi ancak ben 40 kuruşa çektiriyorum. Bu yıl da henüz fiyatlar beli değil. Ancak ürünü tarlada bırakacak durumda değiliz. Bu nedenle biberin çöpü bize yardımcı olan vatandaşlara kiloda 40 kuruş olarak, destek parası belirledik" diye konuştu.

Günlük 5 yada 6 ton biber çöpünün temizlendiğini belirten Ünlü, bu yılki biber hasadının geçen yıllara oranla daha verimli olduğunu, 150 işçinin bu işten gelir sağladığını belirtti.