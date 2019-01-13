Son Dakika Haberleri: Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı

Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hastanede enjeksiyon yapılan kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hastanede enjeksiyon yapılan kadınların gizlice görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre, 12 Ocak akşamı hastaneye muayene için gelen A.K. isimli kadın, müşahede odasında enjeksiyon olmak için hazırlandığı sırada birinin perde altından cep telefonu ile görüntü çektiğini fark etti. Kadının durumu bildirdiği hastanenin güvenlik görevlileri, duruma müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Hastaneye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette şüpheli S.T.'nin (18) telefonunda yapılan incelemede hastanede çektiği görüntüler ve buna benzer onlarca görüntü ortaya çıktı. Zanlı, sorgusunda uzun zamandır kadınların gizli görüntülerini çektiğini ancak bunları herhangi bir yerde yayınlamadığını itiraf etti. İfadesinin alınmasının ardından "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan S.T., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Saray, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vicdansız Anne, Bebeğini Terminal Tuvaletine Bırakıp Kaçtı Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı

Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:45:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık Suçüstü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]