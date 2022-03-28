Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi - Son Dakika
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Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi

28.03.2022 13:55
Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi

İstanbul Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.

İstanbul Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli hakkında sınır dışı işlemi yapıldı.

Bağcılar'da kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli N.M. (30), dün gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi - Son Dakika


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