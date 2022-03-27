KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

27.03.2022 19:38

? İSTANBUL'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

? İSTANBUL'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı. Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.?nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Kadınların gizlice videosu çeken şüpheli yakalandı Kadınların gizlice videosu çeken şüpheli yakalandı Tüm söylentileri tek bir fotoğrafla yalanladılar! Ebru Şallı ve Eşi Uğur Akkuş Dubai'ye uçtu Tüm söylentileri tek bir fotoğrafla yalanladılar! Ebru Şallı ve Eşi Uğur Akkuş Dubai'ye uçtu Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Cesedi ırmak kenarında bulunan genç kızla ilgili feci detay! Ters kelepçelenerek ensesinden vurulmuş
18:39 Heyelan sonucu düşen kaya 4 can aldı! Cenazede gözyaşları sel olup aktı
18:34 Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak
18:33 Bu açıklama kariyerini etkileyecek! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig takımını açıkladı
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 19:44:54. #1.13#
SON DAKİKA: KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement