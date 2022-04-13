Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

13.04.2022 19:38
Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu Zafer Waseem Gaziosmanpaşa'da, Umair Malik ise Küçükçekmece'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı
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İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi İstanbul sokaklarını gezip gizlice kadınların videolarını çekiyorlardı: 2 Pakistanlı yakayı ele verdi Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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