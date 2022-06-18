Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

18.06.2022 16:17

Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı Genç adamı linç edilmekten polis kurtardı Kaçan gencin yakalanıp darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği...

Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı

Genç adamı linç edilmekten polis kurtardı

Kaçan gencin yakalanıp darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında genç kızların görüntülerini çektiği belirlenen şüpheliyi polis vatandaşların elinden zor aldı. Hastanedeki tedavisinin ardından geceyi karakolda geçiren yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay Aşağı Hisar Mahallesi Irmak kenarında yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, bir şahıs tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi zerine Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik Elemanları ve vatandaşlar harekete geçti. Özel güvenlik elemanları tarafından yakalanan şahıs, bir anlık boşluktan yararlanarak kaçmaya başlayınca vatandaşlar arkasından kovaladı. Eski garaj girişinde kıstırılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs, kendisini kovalayanlar tarafından darp edilirken, olay yerine gelen polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alındı.

Yüzüne ve başına çok sayıda darbe aldığı belirlenen şahıs ambulansla hastaneye götürülürken, hastanedeki tedavisinin ardından Şelale Polis Merkezine götürüldü. Geceyi burada geçiren şüpheli, sabah yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi. Yabancı uyruklu şahsın, yangın bölgesinde çalıştığı ve üzerinde kimlik bulunmadığı bildirildi.

Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen şüphelinin, ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya gönderilmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Irmak kenarında kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı Irmak kenarında kadınların görüntülerini çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı Uyuşturucular dondurma kutularından çıktı Uyuşturucular dondurma kutularından çıktı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınların görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheliye meydan dayağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement