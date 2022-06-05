Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı

05.06.2022 00:57
Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı

Sakarya'da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da telefonu ile gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
2 Afganistan vatandaşı Atatürk Barajında boğuldu 2 Afganistan vatandaşı Atatürk Barajında boğuldu İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Kaynak: İHA

Afganistan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 01:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşıyordu, yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement