Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

06.05.2022 23:02
Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu

Bağcılar, Nisan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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