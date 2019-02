Kadınların Günlük Problemlerini Anlatan 20 Karikatür

Bazen uyandığımız zaman saçlarımızın akşam duş sonrasındaki fönlü haliyle kaldığını düşünürüz. Fakat ayna karşısına geçtiğimizde saçımızın hali güne lanet okuyarak başlamamızın sebebi olur… Bazen de fazla kilolarımızdan kurtulmak ve fit görünmek için daha kontrollü beslenmeye çalışırız ama hayat tüm sürprizlerini o zaman karşımıza çıkarır. Pastalar, börekler, çörekler… Bu gibi zorluklar kadınların hayatının neredeyse her gününü ele geçirmiş durumda maalesef ki..21 yaşındaki Romanyalı karikatürist Cassandra Calin de kadınların gün içerisinde yaşadığı pek çok probleme dikkat çekmek için birkaç şey karalamış. Bu karaladıklarının çoğunun da kendi hayatından olduğunu dile getirmekten hiç kaçınmamış.1- Eye-liner çekmek tam bir işkencedir…2- Başkası tarafından çekilen fotoğrafınız asla beklediğiniz gibi olmaz…3- Ojenin kurumasını beklerken ömrünüzden ömür gider…4- O güzelim saçlardan eser yok şimdi…5- O makyaj asla izlediğiniz videodaki gibi olmaz…6- Sürekli 32 diş gezmemiz beklenir ama bilmezler biz hep mutluyuz…7- Buluşmalar için ne çileler çektiğimizi hiçbir zaman anlamazlar…8- Aynadaki siz ile selfiedeki siz asla aynı kişi değildir…9- Asla o güne göre giyecek bir şey bulamazsınız….10- O deri koltuk artık sizin bir parçanız olmuştur…11- Seçim yapmak tam bir işkencedir…12- Diyette olduğunuz her an karşınıza sürprizler çıkar…13- İnternetiniz yokken hayat ile bağlantınız da kopmuştur…14- Aynalar bile sizi sırtınızdan vurur…15- Bir şey yaptığınızı görmesinler hele…16- Güneş asla size iyi yüzünü göstermez…17- Hele kıvırcık saçlıysanız asla rahat bırakılmazsınız…18- Ama hep keşkeleriniz vardır…19- "Biri beni gözetliyor mu?" diye sürekli tetiktesinizdir…20- Ah bir de rüzgar esti mi tüm bu aksiliklerin üzerine yağ sürülmüş gibi olur…