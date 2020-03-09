Bilecik sahnelen kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarına hakim olmadı.



Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursiyerleri tarafından sahnelenen "İçimdeki Yangın" adlı oyun duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda, eşleri tarafından hayatlarına son verilen kadınların hayat hikayeleri sahneye yansıtıldı.



Oyun sonundan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin kadınların haykırış öyküsü olarak sahnelenen oyunda yer alan oyunculara teşekkür ederek, gül takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Semih Şahin, oyunculara gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK