Kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun sahnelendi, başkan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kadınların haykırış öyküsü 'İçimdeki Yangın' adlı oyun sahnelendi, başkan gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun sahnelendi, başkan gözyaşlarını tutamadı

6 saat önce

Kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun sahnelendi, başkan gözyaşlarını tutamadı Bilecik sahnelen kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarına hakim olmadı.

Kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun sahnelendi, başkan gözyaşlarını tutamadı

BİLECİK - Bilecik sahnelen kadınların haykırış öyküsü "İçimdeki Yangın" adlı oyun duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarına hakim olmadı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursiyerleri tarafından sahnelenen "İçimdeki Yangın" adlı oyun duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda, eşleri tarafından hayatlarına son verilen kadınların hayat hikayeleri sahneye yansıtıldı.

Oyun sonundan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin kadınların haykırış öyküsü olarak sahnelenen oyunda yer alan oyunculara teşekkür ederek, gül takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Semih Şahin, oyunculara gösterdikleri performans dolayısıyla teşekkür etti.

Kadınların haykırış öyküsü İçimdeki Yangın adlı oyun sahnelendi, başkan gözyaşlarını tutamadı

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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