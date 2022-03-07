Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika
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Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı

07.03.2022 13:38

Beyoğlu ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturulan "8 Mart Galata Çarşısı" törenle açıldı.

Beyoğlu ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oluşturulan "8 Mart Galata Çarşısı" törenle açıldı.

Beyoğlu Belediyesinin destek verdiği girişimci kadınların, Beyoğlu Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (BESMEK) aldıkları eğitimleri üretime dönüştürdüğü eserlerin sergilendiği çarşının açılışı yapıldı.

Galata Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kadına değer veren bir toplumun mensubu olduklarını söyledi.

Kadınların en büyük eserlerinin insanı dünyaya getirmesi olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Her gün kadının günüdür. Sadece bir evi değil bir ülkeyi derleyip toplayan, her türlü hünerini insanlık için ortaya koyan kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Burada Beyoğlu Belediyemizin, BESMEK'in de farklı temalarda hünerlerini ortaya koyan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ise BESMEK'te kadınların yaratıcılıklarını sergilemeleri adına fırsat verildiğini için Yıldız'a teşekkür etti.

"Kadınların hepsine 'İyi ki varsın' diyelim."

Kadınların fırsat verildiğinde çok başarılı işler yaptığını belirten Şentop, "Kadınlar hayatta birçok rol üstlenmiştir. Kadınlar, her zaman yaptığı işe duygusunu katan, ruhunu vererek yapan bir yaratılışa sahiptir. Kadın olmak erkek olmaktan daha zordur, özellikle kadınların değerinin bilinmediği, şiddete uğradığı bir ülkede. Kadınların emekleri karşılığı tek beklediği eşinden, çocuğundan takdir beklemek. 'Çünkü sen benim hayatımı güzelleştiriyorsun.' 'İyi ki varsın anne', 'İyi ki varsın eşim'. Kadınların hepsine 'İyi ki varsın' diyelim." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ise kadının toplumun inşası ve neslin devamı için değerli olduğunu söyledi.

İlhan, AK Parti hükümetleri tarafından kadın haklarıyla ilgili ekonomide, istihdamda, eğitimde, fırsat eşitliği noktasında son 20 yılda önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bir hafta boyunca gezilebilecek

Konuşmaların ardından Yıldız, protokol üyelerine hediye takdim etti. Protokol üyeleri ve kadınların kurdele kesimiyle çarşı açılırken Yıldız, buradaki kadınlara karanfil dağıttı.

Açılışa, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, meclis üyeleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Çini, porselen boyama, seramik, mefruşat, yağlı boya resim, gümüş örücülüğü, kaligrafi, örgü bebek yapımı, kağıt rölyef, tel kırma, iğne oyası ve geri dönüşüm gibi birçok branşa ev sahipliği yapan "8 Mart Galata Çarşısı" 1 hafta boyunca çeşitli workshoplarla açık olacak.

Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı
Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı
Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı
Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı

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İSTANBUL-BEYOĞLU'NUN GİRİŞİMCİ KADINLARI 8 MART GALATA ÇARŞISI'NDA BULUŞTU İSTANBUL-BEYOĞLU'NUN GİRİŞİMCİ KADINLARI 8 MART GALATA ÇARŞISI'NDA BULUŞTU AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde buluştu AK Partili kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde buluştu

Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Beyoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınların hünerlerini sergilediği 8 Mart Galata Çarşısı Beyoğlu'nda açıldı - Son Dakika
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