Kadınların İş Gücüne İlave Katılım Oranında Avrupa'da Birinci Sıradayız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye kadın istihdamı konusunda, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumda.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye kadın istihdamı konusunda, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Son 10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız. Bu dönemde kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon kişiyle yüzde 63 oranında artırmış durumdayız." dedi.



Selçuk, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları üyeleri ve kadın girişimcilerle bir araya geldi. Burada konuşan Selçuk, kadının, emeğin, fedakarlığın, üretkenliğin adı olduğunu, kadının girişimci ruhu, cesareti ve bilgeliğiyle topluma yön verdiğini söyledi.



Kadını, sadece bugünü değil geleceği de inşa eden, topluma yön veren, ailelerin temel unsurları olarak gördüğünü ifade eden Selçuk, "Bütün sorumluluklarından feragat edip, bu davanın yükünü omuzlayan kadın kollarımız oluyor. Ailesine, çocuklarına daha müreffeh bir hayat yaşatmak için gece gündüz demeden bu dava için uğraşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"Bu kutlu yolda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetlerimiz her zaman kadınlarımızın yanında oldu, destekçisi oldu. Bugünlere kolay gelmedik." diyen Selçuk, ülkede kadınların ne tür zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"İşte geçtiğimiz hafta 28 Şubat darbesinin yıl dönümüydü. O utanç günlerini yeniden hatırladık. Üniversite kapılarında ağlatılan kızlarımız, derslerinden sürüklenerek çıkarılan, okulunu birincilikle bitirdiği halde hakkı elinden alınan kardeşlerimiz bu uğurda çok ağır bedeller ödedi ama bugün liderimiz ve hükümetimiz sayesinde kadınlarımız hak ettiği değeri görüyor ve daha iyi yerlerde olacak. AK Parti hükümet anlayışıyla birlikte, önce adaleti, kalkınmayı önceleyerek, sosyal devlet anlayışımızı önceleyerek bu günlere geldik. 'Demokrasiye balans ayarı verdik.' diyenler, '28 Şubat bin yıl sürecek.' diyenler kaybetti, ilelebet de kaybedecekler. Bu ülkenin öz evlatları, yerli olandır, milli olandır, Anadolu'nun bağrından kopup gelen evlatları kazandı. O dönem kadınlarımız meclislerden kovulurken, şu an siyasetten iş hayatına kadar tüm karar alma mekanizmalarında kadın eli, emeği var. Kadın zarafeti, zekası var çünkü biz biliyoruz ki kadın varsa mücadele var, kadın varsa gelişim var."



Özellikle kadınların siyasette ve ekonomide etkin olmaları için özel çaba gösterdiklerini dile getiren Selçuk, kadınların girişimci ruhunu, çalışma hayatına katılımını önemsediklerini ve desteklediklerini vurguladı.



Kadınların iş gücüne katılımının önemi



Selçuk, 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefine kadınların da büyük katkısının olacağını belirterek, "Kadın girişimcilerimizi güçlendirmek ve dünya ile bütünleştirmek amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam ediyoruz. 17 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemizin gelişimde hiç kuşkusuz en büyük pay girişimci kadınlarımızın. Kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için hem yasal altyapıyı güçlendirdik hem de teşvik programlarımızı hayata geçirdik. Kadın istihdamını teşvik etmek için 'İş'te Anne Projesi' ile kadınlarımızı istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.



Zonguldak'ta nitelikli ve tecrübeli iş gücü oluşturmak adına başlattıkları Aktif İşgücü Programlarının yüzde 62'sini kadınların oluşturduğunu açıklayan Selçuk, şunları kaydetti:



"Tüm Türkiye'de bu oran yüzde 57. Türkiye kadın istihdamı konusunda, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Son 10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız. Bu dönemde kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon kişiyle yüzde 63 oranında artırmış durumdayız. Üniversitelerde öğretim görevlilerimizin yarısı, Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlerimizin ise yarıdan fazlası kadın. Hakimlerimizin, mimarlarımızın, avukatlarımızın ve kamu görevlilerimizin ise yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Ülkemizde şu an yaklaşık 1 milyon kadın girişimcimiz var. 6,1 milyon girişimcimizin 926 bini kadınlarımız. Bu sayıyı artırmak amacıyla destek programlarını uygulamaya devam ediyoruz. 2009 yılından itibaren Bakanlığımızca düzenlenen girişimcilik eğitim programlarından yararlananların ise yarısı kadın girişimcilerimiz."



Bakan Selçuk, bu girişimcilik eğitimleri kapsamında yalnızca Zonguldak'ta bin 615 kadına eğitim verildiğini, istihdamda olduğu gibi kadın girişimciliğini de hak ettiği seviyeye yükselteceklerini bildirdi.



Salona baktığında tüm bu çalışmaların karşılığını görmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bir taraftan kalkınmamıza, ekonomimize kadınlarımızı dahil ederken, diğer yandan da onları ailelerinden, çocuklarından koparmamak adına özel politikalar geliştirmeye gayret ediyoruz. Evde bakım desteği, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma imkanı gibi kapsamı önemli ölçüde genişletilmiş uygulamalarımız söz konusu." ifadelerini kullandı.



Selçuk, ayrıca Bakanlığı koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ekim ayında "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü"nü yürürlüğe koyduklarını anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kadınlarımıza sağladığımız bu imkanlar sayesinde kadın girişimcilerimiz ve çalışma hayatına dahil olan kadın sayımız her geçen gün daha da artıyor. İşçisiyle, işvereniyle 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle çalışarak taşıyacağız. Bu şehir, bu ülke, bu millet her şeyin en iyisine layık. Daha yürünecek çok yolumuz, hayalini kurduğumuz çok projemiz var. Şimdi önümüzde 31 Mart gibi önemli bir dönüm noktası var. Zonguldak, 1 Nisan 1924'te il olan bir kentimiz. Ne güzel bir tezahürdür ki, inşallah 1 Nisan 2019, Zonguldak'ın gönül belediyeciliğiyle buluşacağı gün olacak. O gün, bu şehrin bir miladı olacak inşallah. El ele verip Zonguldak'ı da ülkemizi de 2023 hedeflerine birlikte hazırlayacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı

Küçük Çocuk Korkunç Olayı Anlattı: Babam, Annemi Balkondan Attı

İş Arayana Devletten 900 Lira Destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu