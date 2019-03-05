Kadınların İş Gücüne İlave Katılım Oranlarında Avrupa'da Birinciyiz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 10 yıla baktığımızda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranlarında Avrupa'da birinci sıradayız. Türkiye'de kadın iş gücünü son 10 yılda 4 milyonu aşkın kişi arttırdık.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 10 yıla baktığımızda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranlarında Avrupa'da birinci sıradayız. Türkiye'de kadın iş gücünü son 10 yılda 4 milyonu aşkın kişi arttırdık." dedi.



ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerle yemek yiyen Selçuk, daha sonra SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen "Mikro Kredi Destekleme" toplantısına katıldı.



Programda, mikro kredi alarak kendi işlerini kuran 3 kadın kendi hikayelerini anlattı.



Daha sonra konuşma yapan Selçuk, hükümet olarak kadınların sosyal statülerini ve refahlarını yükseltmek için hukuki zemini güçlendirdiğini belirterek, 2010'da anayasada yapılan değişiklikle kadınlara pozitif ayrımcılığı getirdiklerini anımsattı.



Bakan Selçuk, Türk kültür ve medeniyet hayatında kadının çok önemli bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, kadınların eğitimden istihdama, ekonomiden siyasete her alanda var olduğuna inandıklarını kaydetti.



Bakanlık olarak mikro kredileri desteklediklerine dikkati çeken Selçuk, "Yaygınlaştırılması için de projeler hazırlıyoruz. Mikro krediler ticari finansal ve sosyal girişimcilik anlamında önemli sosyal kaldıraç. Küçük adım ve umutlarla büyük bir gelecek, büyük bir umut oluyorlar. Bizlere büyük umutlar vadediyorlar. Ülkemizde mikro kredilerin yaygınlaştırılmasında hedef kitle genişletilip daha önemli başarılar elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.



Bakan Selçuk, çocuk ve aile odaklı bir yaklaşım esasıyla kadınlara her daim sosyal ve mali destek sağladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Aydın'da kadınlarımızın mikro krediden faydalanmaları için farkındalık oluşturarak kadınlarımızı cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Sizler bu konuda en güzel rol modellersiniz. Sizlerin hikayeleri de eminim başkalarına örnek olacaktır. Bizler görüyoruz ki kadınlara en ufak bir imkan verildiğinde çok büyük başarılara imza atıyorlar. Yine kadınlarımıza destek olmak amacıyla finansal okur yazarlık eğitimi de veriyoruz."



"Kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 41'lere çıkaracağız"



"Son 10 yıla baktığımızda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranlarında Avrupa'da birinci sıradayız. Türkiye'de kadın iş gücünü son 10 yılda 4 milyonu aşkın kişi arttırdık." diyen Selçuk, Türkiye'nin, kadın istihdamını Avrupa'da en fazla arttıran ülke olduğunu vurguladı.



Selçuk, şöyle devam etti:



"Bugün iş gücüne katılım oranımız kadınlarda yüzde 34 seviyesinde ve biz bu oranı inşallah yüzde 41'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen ay Cumhurbaşkanı'mız 2019 yılı istihdam seferberliği başlattı. ve bu alanda iş verenlerimizden 2,5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah bunun yansımalarını biz Aydın'da da göreceğiz ve bu rakamın yarısı da inanıyoruz ki kadınlarımızdan oluşacak. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla biz büyük Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz."



Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da herkesin mesut ve mutlu olduğu bir kent inşa edeceklerini belirterek, "Bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olacağım. İstihdam dostu bir kent olması için kadınlarımızın daha fazla üretmesi için aile bütçesine katkı sağlaması adına üzerimize ne düşerse yapacağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından meslek edindirme kurslarını bitiren kadınlara sertifikaları verildi.



Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı da katıldı.

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