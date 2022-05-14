BALIKESİR - "Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Balıkesir Çalıştayı" - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam etmektedir." dedi.

Aksal, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması Balıkesir Çalıştayı"nın açılışında, son yıllarda atılan adımlarla kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin yanı sıra iş dünyasında ve sivil toplum çalışmalarında daha aktif konuma geldiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinen Aksal, şöyle konuştu:

"Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam etmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede süreklilik ve devamlılık esastır. Bu mücadeleyi çok daha ileriye taşıyacak, kadına karşı şiddet suçlarının önlenmesi ve bu suçların etkin şekilde cezalandırılmasına yönelik hükümlerin ağırlıkta olduğu, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' tali komisyon olarak komisyonumuzda, esas komisyon olan Adalet Komisyonunda da görüşülerek kabul edilmiştir. Geçen hafta itibarıyla bu kanunu Meclis'ten geçirdik."

Aksal, bu yasayla getirilen yeni düzenlemeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

KEFEK'e bağlı alt komisyonun başkanlığını da yürüten AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise toplumun yapı taşının aile olduğunu vurguladı.

Nitelikli ve güçlü aileler kurmak için nitelikli ve güçlü kadınlar yetiştirmek gerektiğini anlatan Uygur, "Komisyon olarak amacımız; kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasını, dengelenmesini temin etmek suretiyle kadınların aileleri uğruna işlerini ya da işleri uğruna ailelerini ihmal etmeden çalışma hayatında kalıcı olmalarını sağlamak ve aile kurumunu güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Program kapsamında oturumlarla devam eden çalıştaya, TBMM KEFEK üyesi milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hülya Nergis ve Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri katıldı.