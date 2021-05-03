'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi başladı - Son Dakika

İşte Kadın Derneği, Macaristan JOL-LET Derneği ile Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla Sivil Toplum Diyaloğu dördüncü dönem Hibe Programı kapsamında 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesi nisan ayında başladı.

Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak ülke ekonomisine katkılarını artırmak hedefiyle kurulduğu belirtilen İşte Kadın Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programının 6'ıncı dönemi kapsamında "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesinin hibe desteği aldığı açıklandı.

"KADIN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDUK"

İşte Kadın Derneği öncülüğünde Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ile Macaristan JOL-LET Derneği ortaklığındaki proje kapsamında; İstanbul-Adıyaman- Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Hedef grup olarak potansiyel kadın girişimcileri seçtiklerini belirten İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, 15 ay sürecek projeyle ilgili şunları söyledi:

"Dernek olarak bugüne kadar yaptığımız projelerden edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de kadın emeği erkek emeğinden çok daha fazla. Bu sonuca bağlı olarak kadın emeğine dikkat çekmek ve gücünü ortaya koymak amacıyla 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesini geliştirdik. Türkiye ve Macaristan'daki kamuoyu, STK'lar ve özel sektör kuruluşları arasında diyaloğu artırmanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz."