Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu - Son Dakika
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Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu

11.07.2022 17:08
Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu

Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde bulunan bir çocuk parkı önünde yaşanan olayda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen kavga çıktı. Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada kadınlar önce birbirlerini iterek yere düşürdü, sonra da birbirilerine terlik fırlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Güneş, Kepez, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu - Son Dakika
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