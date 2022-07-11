Kadınların kavgası erkekleri aratmadı, olan çocuklara oldu

Antalya'da bugün öğle saatlerinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir kavga çıktı.

Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesinde bulunan bir çocuk parkı önünde yaşanan olayda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen kavga çıktı. Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada kadınlar önce birbirlerini iterek yere düşürdü, sonra da birbirilerine terlik fırlattı. - ANTALYA