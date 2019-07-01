Kadınların kavgasını erkekler ayırdı
51 dakika önce
Mardin'in Derik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:47 Kaynak: İHA
'in Derik
ilçesinde kadınlar arasında kavga
çıktı. Birbirine hakaret ederek saç saça kavga eden kadınları mahallenin erkekleri ayırdı.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kale
Mahallesi'nde kadınlar iddiaya göre dedikodu yüzünden kavga etti. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, kadınların saç saça birbirini sürüklediği kavgayı mahallenin erkekleri ayırmak istedi. Kadınların kavgasına karışan erkeğin tavrı, etraftaki diğer vatandaşların tepkisine neden oldu.
Derik İlçe Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - MARDİN
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