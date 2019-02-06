Kadınların Korkulu Rüyası Haline Gelen Kapkaççı Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ay içerisinde kapkaç yöntemi ile 4 kadını dolandıran Afganistan uyruklu şahıs, bir kadının çantasını zorla almaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ay içerisinde kapkaç yöntemi ile 4 kadını dolandıran Afganistan uyruklu şahıs, bir kadının çantasını zorla almaya çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 ay içerisinde aynı mahallede bulunan 4 kadının çantasını kapkaç yöntemi ile çalan şahıs, kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde kadınları soyan kişinin eşgalini tespit etti. Şahsın her 4 kapkaç olayını da saat 19.00 sıralarında gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, eşgali tespit edilen şahsın mahallede dolaştığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıs, sokakta yürüyen bir kadının çantasını çalmaya çalıştı. Kadının bir apartmana sığınması sonucunda başarısız olan şahıs, olay yerinden uzaklaşarak mahalledeki farklı bir kadını takibe aldı. Kapkaççı sokakta yürüyen kadının çantasını çalmak isterken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Afganistan uyruklu Ezetullah olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şahıs Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

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