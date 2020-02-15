Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı - Son Dakika Spor

Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı

7 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kadınlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kadınlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.


Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Birleşen Kadınlar Futbol Turnuvası için bir araya gelen Aydınlı kadınlar sahada ter döktü. Alabanda Gençlik Derneği ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvayı Vali Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Amatör Spor Kulübü Federasyon (ASFK) Başkanı Hasip Arıkan, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman ve çok sayıda futbolsever takip etti.


Efeler Adnan Menderes Stadyumu 1 nolu yan sahada gerçekleştirilen müsabakada Vali Köşger, hakemlere çiçek takdim edip, başlama vuruşunu gerçekleştirerek, her iki takıma da başarılar diledi. Ev hanımları ve farklı meslek gruplarından kadınların katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan maçta kadınların mücadelesi takdir topladı. Aileleri de tribünden sahada ter döken sporculara destek verdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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