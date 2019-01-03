Son Dakika Haberleri: Kadınların Mağazada Uçar Tekmeli Kavgası Kameralara Yansıdı

Kadınların Mağazada Uçar Tekmeli Kavgası Kameralara Yansıdı

40 dakika önce

Bahçelievler'de kızlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan kavga gerçeğe dönüştü.

Kadınların Mağazada Uçar Tekmeli Kavgası Kameralara Yansıdı, System.String[]

Bir iş yerinde karşılaşan kızlar arasında ilk olarak sözlü başlayan kavgada daha sonra uçar tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir genç kızın Yeni Zelanda'nın yerli dansı olan "Haka"yı andıran figürler yaparak karşısındakine saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Olay, Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş isimli bir kız sosyal medya üzerinden başka bir kız ile kavga etti. C.Ş geçtiğimiz gün kavga ettiği kız ile bir iş yerinde karşılaştı. Kızlar burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Ş olay yerine arkadaşlarını çağırdı. C.Ş.'nin arkadaşlarının gelmesi ile tartışma daha da büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavgada bir kişi çenesinden yaralandı.

KIZLARIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASINI VATANDAŞLAR AYIRDI

Kavga çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle güçlükle son buldu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya karışan kızları gözaltına alarak karakola götürdü. Olaya karışanlardan C.Ş isimli kızın birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Bahçelievler, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu

Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:28:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınların Mağazada Uçar Tekmeli Kavgası Kameralara Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]