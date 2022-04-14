Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı

14.04.2022 17:44
Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesin Kestaneci Mahallesi'nde bulunan bir grup kadının mezarlığa gelerek açtıkları çukurun başında dua edip ayrılmasından şüphelenen mahalleli, polise haber verdi. Savcılık izni ile açılan çukurda, bir kedi ölüsü bulundu.

Sabah saatlerinde Ereğli Kestaneci Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığına taksi ile gelen bir grup kadın, küçük bir çukur kazdı. İçerisine beyaz örtüye sarılı bir cisim bıraktıkları çukurun başında bir süre dua eden kadınlar daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

MAHALLE HALKI İHBAR ETTİ

Kadınları görerek durumdan şüphelenen mahalle halkı, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, kadınların bebek cesedi gömdüğü şüphesiyle bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bebek gömüldü sanıldı, kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan kedi ölüsü çıktı

ÇUKURDAN KEDİ ÇIKTI

Mezarlığa gelen savcının izniyle, kadınların gitmeden önce kapattığı mezar görünümlü çukur açıldı. Çukurun içerisine ölü kedi gömüldüğünün ortaya çıkması üzerine çukur tekrar kapatılarak çalışmalar sonlandırıldı.

Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
YORUMLAR
500
Sokak kedisine çarpıp kaçan sürücüye 2 bin TL ceza Sokak kedisine çarpıp kaçan sürücüye 2 bin TL ceza AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt'a ziyaret

Kestaneci mahallesi, Ereğli, kedi, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Tartıştığı eşini, arkadaşlarına hakaret ettiği için göğsünden bıçakladı
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:55:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement