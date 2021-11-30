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KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ - Son Dakika

KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ

30.11.2021 09:30

ANTALYA'da, kozalak, kırık dal parçaları, yapraklar gibi orman atıkları, kadınların maharetli ellerinde çelenge dönüşüyor.

ANTALYA'da, kozalak, kırık dal parçaları, yapraklar gibi orman atıkları, kadınların maharetli ellerinde çelenge dönüşüyor. Noel öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışan kadınlar, yıl boyu 500 bin çelenk üretti. Çelenkler boyutlarına göre 1 ile 3 euro arasında değişen fiyatlarla Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, 20'den fazla ülkeye gönderiliyor.

Antalya'da yaşayan Alman bir kadın tarafından ilk defa 30 yıl önce üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süslemede kullanılıyor. Ziraat mühendisi Şerife Altındal da 21 yıl önce ormanlık alanlardaki kırık dal parçaları, yapraklar, otsu bitkiler ve çam kozalaklarından oluşan atıkları değerlendirmek istedi. Altındal, ormanlardan toplattığı atıkları bugün 400 kadınla işleyerek çelenk haline getiriyor. Kent merkezindeki atölyesine ek olarak Burdur'un Bucak ilçesinde de bir atölye işleten Altındal, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara çelenk yapmaları için ham madde sağlıyor.

GÜNDE 2 BİN ÇELENK

Günde 2 bin çelenk üreten kadınlar, bugünlerde Noel için verilen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk gönderen Altındal, çelenkleri boyutlarına göre 1 ile 3 euro arasında değişen fiyatlarla satıyor. Yıl boyunca hiç durmadan çelenk ürettiklerini, insanların bu çelenleri Noel dışında da süs olarak evlerine astıklarını belirten Şerife Altındal, 'Ağustos ve aralık ayı arasında daha da yoğunlaştık. 12 aya yaydık çalışmamızı. Sektör adına gayet mutluyuz. Hollanda, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeye gönderiyoruz. Yıllık 500 bin üretim yapıyoruz. Geçen yıla göre sektörümüzde yüzde 20 civarında gelişme oldu" dedi.

Orman yangınları nedeniyle küçük çaplı kriz yaşamayı beklediklerini, ancak çok etkilenmeden o dönemi geçirdiklerini belirten Altındal, 'Kadınlarımıza iş imkanı sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Kadınların çalışıp ekonomiye katkı sağlamaları beni çok memnun ediyor. Ormanda normalde bunlar atık. Sıfır atık projesine göre çalışıyoruz. Çelenklerin boyutları farklı. 1-3 euro arasında fiyatlanıyor" dedi.

Çelenk üreten kadınlardan Kamile Akyüz, 'Normalde ormanın çöpü bunlar. Biz de bunları değerlendiriyoruz. El emeği, göz nuru hepsi. Elimizden çıkan ürünlerin yurt dışına gönderilmesi mutluluk veriyor. Değişik desenlerden ürünler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Safiye Şener ise, 'Çelenk yaparken işime yoğunlaşıyorum. Aklıma anılarım da geliyor. Severek çalışıyorum. 12 yıldır çalışıyorum burada. Oturarak çalışmayı seviyorum. Günde 50-60 civarı çelenk üretiyorum" ifadelerini kullandı.

KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ
KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ

Hollanda, Antalya, Çelenk, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLARIN NOEL ÇELENGİ MESAİSİ - Son Dakika


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