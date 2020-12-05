Kadınların öncülüğünde kripto para kampı başlıyor - Son Dakika

Kadınların öncülüğünde kripto para kampı başlıyor

05.12.2020 09:42
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Kadın girişimcilerin kurduğu Crypto Women Turkey platformu, kripto para kampı düzenliyor.

Kadın girişimcilerin kurduğu Crypto Women Turkey platformu, kripto para kampı düzenliyor. Katılımcılar toplamda 5 gün, yaklaşık 40 saat boyunca kripto paralar ve blokzincir teknolojisi konularında, alanında uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden eğitim alacak. 16 Aralık'ta başlayacak olan eğitimden sonra katılımcıların finansal okuryazarlığının gelişmesi ve daha bilinçli yatırım yapması hedefleniyor.

Eğitim ve danışmanlık hizmeti veren GlobalB ile kadın girişimcilerin kurduğu CryptoWomen Turkey iş birliği ve Bitexen ana sponsorluğunda 'CryptoCamp Turkey' projesi hayata geçiriliyor. 40 saat sürecek projeyle katılımcılara A'dan Z'ye blockchain ve kripto para eğitimi verilecek. Eğitim 16-20 aralık tarihleri arasında zoom üzerinden yapılacak. Projede yer alanlara eğitimin sonunda dijital sertifika verilecek.

BAŞVURULAR 15 ARALIK'TA BİTİYOR

Eğitime ilişkin bilgi veren CryptoWomen Turkey kurucularından Pazarlama ve İletişim Uzmanı Aysun Ekşioğlu "Yeni başlayanlar, kendini geliştirmek isteyenler teknik ve temel analiz konusunda, finans alanındaki yeni teknolojiler alanında değişen dünyayı yakalamak isteyen herkesin bir şeyler öğrenebileceği online eğitim projesi. Katılımcılar eğitimin sonunda finansal okuryazarlığını geliştirecek ve kripto para borsalarında alım satım yapabilecek duruma gelecek. Bitexen, projemize destek verdi ana sponsor oldu. Başvurular 15 Aralık'ta bitiyor" dedi.

FİNANSAL OKURYAZARLIĞINI GELİŞTİRMEK İSTEYEN KATILABİLİR

Kripto paraların insan hayatında daha çok yer alacağını söyleyen organizasyon ekibinden İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci İrem Savaş da sektörden geri kalmamak gerektiğini vurgulayarak, özellikle kadınların katılmasını istediklerini söyledi. Savaş, "Katılım için başvuru formunun doldurulması gereken eğitime, kripto paralar ve blockchain teknolojilerini öğrenmek isteyen, kendini bu alanda geliştirmek isteyen, sektörde iş arayışında olan, finansal okuryazarlığını geliştirmek isteyen herkese katılabilir. Kampta eğitimleri, kripto paralar ve blockchain alanında uzman akademisyenler ve sektörde tanınan profesyoneller verecek" diye konuştu.

BAKAŞ: KADINLAR KRİPTO PARAYLA İLGİLENİYOR

Platformu anlatan Av. Sima Baktaş ise, "Dünya genelinde istihdamda kadınların oranı düşük. En az kadın çalışanın olduğu sektör ise bilişim. Bilişim sektöründe kadınların istihdam oranı yüzde 10. Kripto para alanında ise rakam daha da düşük yüzde 5 kadın çalışan var. Uluslararası mecralarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için platformlar kuruldu. Neden Türkiye'de de olmasın dedik ve kripto paralar gündemdeydi o yüzden Crypto Women Turkey platformunu kurduk. Ev hanımından doktora 300'e yakın her sektörden üyemiz var. Kadınlar kripto para sektörüne oldukça ilgi duyuyor. Kripto paranın geleceği parlak, alt yapısı, teknolojisi iyi olan kripto paralar ayakta kalacak. Türkiye'de henüz kripto paralar üzerine yasal düzenleme yok. Ama insanlar alım, satım yapabilir" ifadelerini kullandı.

ÖZER: ALTIN GÜNÜ GİBİ KRİPTO PARA GÜNÜ YAPTIK

Crypto Women Turkey oluşumunun 2 yıldır aktif olarak çalıştığını söyleyen Av. Aybike Özer ise, "Pandemi döneminde online çok fazla kripto para etkinliği düzenledik. Etkinliklerimiz genelde kadınlar yönelik oluyor. Teknik analiz eğitimleriyle başladık, altını günü gibi kripto günü yaptık. Eğitimlerden sonra kadınlardan çok güzel geri dönüşler aldığımız için etkinliklere devam ediyoruz. Kadınların kripto para sektöründe olmasını istiyoruz, bunun için çalışıyoruz" dedi.

EĞİTİMİ VERİLECEK KONULAR

Eğitim programında kripto paraların temelinden başlayarak, kripto para hukuku ve vergilendirmesi, blockchain teknolojilerinin kullanım alanlarına kadar değinilecek, teknik analiz ve işlem yapabilmeye dair uygulamalı/interaktif derslerle kripto paralar öğretilecek.


Kadınların öncülüğünde kripto para kampı başlıyor
Kadınların öncülüğünde kripto para kampı başlıyor
Kadınların öncülüğünde kripto para kampı başlıyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kadınların öncülüğünde kripto para kampı başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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