Üye Girişi
Kadınların özel günlerine organik çözüm - Son Dakika

Kadınların özel günlerine organik çözüm

09.07.2021 18:17
Kadınların özel günlerine organik çözüm, System.String[]

Kadınların her ay yaşadıkları adet döngülerinde başlarına gelen ağrı ve mantar gibi hayat konforunu azaltan sıkıntıları için kimyasaldan uzak duran organik bir çözüm geliştirildi.

Kadınların her ay yaşadıkları adet döngülerinde başlarına gelen ağrı ve mantar gibi hayat konforunu azaltan sıkıntıları için kimyasaldan uzak duran organik bir çözüm geliştirildi.

Tekstil sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet üreten bir ailenin kızı olan Tuğçe Atak, üniversite döneminde yaptığı araştırmalar sonucunda bambu kumaştan yıkanabilir kadın pedi üretti. Bu inovatif ürün, doğayı tüketen atık döngüsünün karşısında duran çevre dostu bir misyon yüklendiği gibi aynı zamanda kadın kanserlerine de savaş açıyor.

Türkiye'nin yüzde 50'lik nüfus popülasyonunu oluşturan kadınların ay döngülerinde yaşadıkları başlıca sıkıntıları bertaraf etmek için Bursa'da genç bir girişimci kimyasaldan uzak duran bir çözüm üretti. Yıkanabilir kadın pedi adı verilen bu ürün kimyasaldan uzak olan organik içeriği ile hem sağlık sorunlarını azaltan hem de çevre duyarlılığına katkı koyan bir sosyal sorumluluk hareketinin de öncüsü olmuş durumda.

Bursalı tekstilci bir ailenin kızı olan Tuğçe Atak, üniversitede okurken kendi yaşadığı sağlık sorunlarından yola çıkarak yaptığı araştırmalar sonucunda kadın sağlığını destekleyecek ve aynı zamanda çevreye de zarar vermeyecek bir ürün arayışına başladı. Tektilci annesi Cihangül Serbest'in de desteğiyle yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde altı yıl önce bambu kumaştan yıkanabilir kadın pedi üretti. Türkiye'den yoğun talep gören Ponped isimli yıkanabilir kadın pedleri şimdi ihracata açılmak için gün sayıyor.

Tuğçe Atak, kadın sağlığına katkı koymak niyetiyle başladığı bu üretim süreci ile ilgili "Bu benim için bir sosyal sorumluluk bilinciydi. Bu girişimle daha sağlıklı kadınların toplumumuza kazandırılması için taşın altına elimi koymak istedim. Doğada çözülmeyen ürünü üretmek istemedim. Çünkü bu geleceğimizi yok etmek oluyor. Bizim ürünlerimiz ise en az 5-6 yıl kullanılabiliyor" dedi.

"Ürünümüz milli ve yerli"

Atak, inovatif ürünlerinin yapısıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Ürünümüz üç katmandan oluşuyor. En üstte tenimize değen bambu, altta tay tüyü bulunuyor ki en emici kumaşlardan biridir. Onun altında da tamamen lamine kaplanmış bir kumaş var ki sızdırmazlık özelliğine sahip. Ürünlerimiz son derece ince. Asla rahatsızlık hissi vermiyor. Yurtdışından getirdiğimiz numuneler son derece kalındı. Biz bunu hangi malzemeyi kullanırsak inceltiriz üzerine geliştirme çalışmaları yaptık. Ürünümüzde kullandığımız tüm kumaşlar yerli, asla ithal ürün yok içinde. Hatta çoğunlukla tedariğimiz Bursa'dan."

"Doğulu kadınlardan büyük talep görüyor"

Doğu illerindeki köylerden çok fazla sipariş aldıklarını söyleyen Atak, "Doğulu kadınlarımız tarafından büyük ilgi gördü ürünümüz. Öyle yerlerden sipariş alıyoruz ki kargolar bazen geri geliyor ve 'Bizim bu köye servisimiz ulaşamadı' diyor. Ayrıca çevreci kadınlar da çok önemsiyor ve çok talep ediyor. Muhafazakar kadınlarımızdan da güzel bir yaklaşım gördük ki satışlarımızın önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Müşteri memnuniyeti ise oldukça yüksek. Yüzdeye vurduğumuzda yüzde 98'in üzerindeyiz diyebilirim" dedi.

"Ürünlerimiz antibakteriyel sertifikalı"

Kumaşların hepsinin antibakteriyel özelliğe sahip olduğuna dair sertifikalı olduğunu belirten Tuğçe Atak, "Bizim muadillerimiz pamuk üzerine yoğunlaşmışlar. Bizi onlardan ayıran nokta bizim bambu kumaş ile üretim yapıyor olmamız. Bambu kumaşın pamuğa göre daha antibakteriyel bir yapısı var. Yıkanabilir bez pedler kadın kanserlerini de önlemeye önemli oranda destek oluyor. Doktorların bu konudaki hepimizin bildiği gibi kimyasaldan uzak durulması anlamındaki yönlendirmeleri her platformda tekrarlıyorlar. Ürünlerimiz kimyasaldan uzak yapısıyla mantar üretimini de engelliyor. Çünkü bambu kumaş cilde nefes de aldırıyor ve nemi emiyor. Ayrıca alerjenik reaksiyonların da önüne geçiyor ürünlerimiz" şeklinde bilgi aktardı.

"Ayda 5 bin sipariş alıyoruz"

Atak, "Öğrenciyken kendi yaşadığım ağrı ve sıkıntılı süreçlerim üzerine yabancı dilde araştırma yaparken, bu yıkanabilir bez pedlerin yurtdışında yoğun kullanımda olduğunu gördüm ve 'biz neden yapmayalım' diye yola çıktık. Yıllardır tekstil sektöründe çalışan ailem ile görüştüğümde onlar da fikrimi yatırım yapılabilir buldular ve desteklediler. Üretim süreçlerinde çok ayrıntılı test ve denemeler yaptık. En iyi formülü bulana kadar pes etmeden çalışmaya devam ettik. ve bugün geldiğimiz noktada ayda en az 5000 siparişe ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"İlk ihracatımız yakında Azerbaycan ile start alacak"

Şu anda ihracat çalışmalarının olmadığını aktaran Atak, "Şimdilik perakende satış yapıyoruz. Toptan satışımız da var halihazırda, kadın girişimciler doğal ürünler ile ilgili mağazalarında satmayı talep eden müşterilerimiz de oluyor. Ama Azerbaycan ile görüşmeler devam ediyor. Çok yakında Türki Cumhuriyetler ile ilk ticaretimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnternet satışlarımız çok hızlı devam ediyor. Bilinen birçok alışveriş sitesinde ve kendi web sitemiz üzerinden satış yapıyoruz. Yakında uluslararası alışveriş sitelerinde de varlık göstermeye başlayacağız. Şu anda Türkiye'de İstanbul'dan Şanlıurfa'ya kadar 81 ile satış yapıyoruz" dedi.

"Sıfır plastik kullanımı bizim için gurur verici"

Üretimden paketlemeye kadar plastik kullanmadıklarını anlatan Atak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürünlerimizde kullandığımız çıtçıtlar bile nikel içermiyor. Çıtlarımız da insan sağlığına birebir uyumlu olan belgelere sahip. Ürünlerimiz bittikten sonra paketleme evresinde de pelur kağıdı ve karton kutu kullanıyoruz. Yani üretimden tüketim anına kadar hiçbir şekilde ürünlerimiz plastik ile temas etmiyor. Uluslararası platformlarda da artık her alanda plastik kullanımını azaltmak için çok önemli girişimler var. Hatta içinde bulunduğumuz Temmuz ayı tüm dünyada 'Plastiksiz Temmuz' ilan edildi. Biz de kendi ürünümüzle bu anlamda kadınlar adına önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyoruz."

24 yaşındaki genç girişimci Atak'ın tekstilci annesi Cihangül Serbest ise kullanım süreçleri ile ilgili bilgileri şu şekilde aktardı: "Kullanım sonrası temizlik süreci sanıldığı gibi zor değil kesinlikle. Hemen soğuk su ve sabun ile yıkandığında asla leke kalmıyor. Bu noktada soğuk su kısmının özellikle üzerinde duruyoruz ki sıcak suda demir açığa çıktığı için leke bırakıyor. Ayrıca çamaşır makinesinde de yıkanabilir özelliğe sahiptir ürünlerimiz. Yumuşatıcı veya çamaşır suyu gibi kimyasalların temizlik sırasında ürünlere değmesini tavsiye etmiyoruz. Satıştaki setlerimizin içinde sızdırmaz ve koku yapmayan kirli torbası da yer alıyor." - BURSA

Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm
Kadınların özel günlerine organik çözüm

Türkiye, Mantar, Bursa, Atak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınların özel günlerine organik çözüm - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız 17:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 17:07 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş 16:44 Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü         
18:10
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı         
17:29
Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet         
17:16
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik         
15:27
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 19:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınların özel günlerine organik çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement