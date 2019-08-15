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Kadınların pilates keyfi

1 saat önce

Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde mahalle sakinleri her sabah pilates yaparak güne sporla başlıyor.

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Çukurova Belediyesi Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde mahalle sakinleri her sabah pilates yaparak güne sporla başlıyor.

Kadınların her gün bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptığı, günlük gazetelerini okuyup, kütüphanesinden yararlandığı, doğum günü gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evlerinin kapsamı her geçen gün artıyor.

Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nde görevlendirilen pilates hocası Fatma Sonel eşliğinde her sabah pilates yapan kadınlar güne sporla başlamanın keyfini yapıyor. Sabah 09: 00'da başlayan spor hafta içi her gün gerçekleştiriliyor.

Uygulamadan oldukça memnun olan Kurttepe Mahallesi sakinleri, "Mahallemizde hizmete açılan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi bizi oldukça mutlu etmişti. Bu tesiste bir araya geliyoruz, gazetelerimizi okuyoruz, çay, kahve gibi ikramlardan yararlanıyoruz. Şimdi de pilates hocası görevlendirildi ve her sabah spor yapıyoruz. Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'in genel anlamda hizmetlerinden çok memnunuz. Kadınlara yönelik projelerini de çok beğeniyoruz. Bize spor yapma olanağı sağladığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dediler. - ADANA
Çukurova, Kurttepe, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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