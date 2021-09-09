Afganistan'da yayın yapan Etilaat Roz'un kurucusu ve yayın yönetmeni Zaki Daryabi, iki meslektaşının yaralı bir halde çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.
Reuters'ın da aboneleriyle paylaştığı fotoğrafta gazetecilerin sırtlarında, bacaklarında, omuzlarında ve kollarında yaralar olduğu görülüyor.
Daryabi, bu olayın ülke genelindeki bağımsız medyaya bir mesaj niteliğinde olduğunu dile getirdi. Tecrübeli gazeteci, "Beş arkadaşımız 4 saatten fazla gözetim merkezinde tutuldu. Bu dört saat boyunca meslektaşlarımız şiddete maruz kaldı ve işkence gördü" dedi.
Son Dakika › Dünya › Kadınların protestosunu haberleştiren iki Afgan gazeteciye Taliban üyeleri saatlerce işkence etti - Son Dakika Dünya