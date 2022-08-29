Kadınların saç başa kıskançlık kavgası - Son Dakika
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Kadınların saç başa kıskançlık kavgası

29.08.2022 13:40

Kadınların saç başa kıskançlık kavgası Sokak ortasında kavga eden 2 kadını 5 erkek zor ayırdı Samsun'da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Kadınların saç başa kıskançlık kavgası

Sokak ortasında kavga eden 2 kadını 5 erkek zor ayırdı

SAMSUN - Samsun'da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti. Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı.

Ayrıldıktan sonra da birbirlerine hakaret eden kadınlar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların saç başa kıskançlık kavgası - Son Dakika

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